Valle del Cauca

Uno de los drones bomba con los que atacaron estación en Dagua, Valle, cayó en casa donde abuelos hacían actividades lúdicas

En el hecho no se reportaron personas heridas, pero sí afectaciones en el techo de la subestación de Policía.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 1:50 p. m.
Ataque armado a la estación de Queremal, en Dagua, Valle del Cauca.
Ataque armado a la estación de Queremal, en Dagua, Valle del Cauca. Foto: Redes sociales

La Gobernación del Valle confirmó este miércoles que en el ataque con drones contra la subestación de Policía del corregimiento El Queremal, en Dagua, resultó afectada una casa donde decenas de abuelos del sector se encontraban reunidos en actividades lúdicas.

“El pasado martes, bandidos del Estado Mayor Central atacaron nuestra estación con drones cargados con explosivos. Uno de esos ataques cayó en la cubierta de una casa en donde se llevaban a cabo actividades lúdicas por parte de nuestros abuelitos que viven en este corregimiento”, afirmó Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.

El hostigamiento se presentó en el sector conocido como Rosales, zona rural de Dagua.
El hostigamiento se presentó en el sector conocido como Rosales, zona rural de Dagua. Foto: Tomada de redes sociales

El segundo ataque registrado el martes también causó daños en el techo de la subestación de Policía. No se reportaron personas heridas.

“Nuevamente, en la visita que hicimos este miércoles, hemos avizorado presencia de drones que se acercaban al lugar donde nos encontrábamos e inmediatamente nuestra Policía reaccionó dispersando esta amenaza. Continuamos trabajando con toda la institucionalidad, revisando cómo nuestras capacidades desde el municipio, desde la Gobernación, pueden mejorar los daños causados, pueden reparar nuestra infraestructura y darle condiciones de bienestar a todos nuestros policías. Seguimos trabajando por la seguridad de todos los vallecaucanos”, indicó el secretario Londoño.

Nación

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

Cali

Ojo, nuevos cortes de luz y agua en Cali este 18 de febrero

Nación

Disidencias de las Farc amenazan a candidato a la Cámara y ordenan restricciones de movilidad en el Cauca

Cali

Minería ilegal en el sur del Cauca: así fue como el Ejército le desmanteló el millonario negocio al ELN

Cali

Ideam advierte lluvias intensas al final del día en Cali: así estará el clima este miércoles, 18 de febrero

Cali

Durante ataque a estación del Queremal, en Dagua, dron cargado de explosivos cayó en una casa: esto dice la alcaldesa

Vehículos

Este es el tiempo que tarda en llegar una fotomulta en Cali

Cali

¿Dónde están los $20.000 millones para salvar el río Dagua? El Estado debía entregarlos hace 13 años, pero no

Cali

Emergencias por lluvias en Buga, La Cumbre y Dagua: vías cerradas y viviendas afectadas

Cali

Preocupación en Dagua, Valle, por supuestos ataques de jaguares

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que, a través de las líneas 123 de la Policía y la línea contra el crimen 314 358 7212, denuncie cualquier hecho delictivo o brinde información que permita evitar ataques terroristas.

Ataque a base militar

Una base militar en el departamento de Arauca fue atacada con drones tipo FPV (First Person View), en un hecho que abre un nuevo capítulo en el uso de tecnologías no tripuladas dentro del terrorismo.

El ataque se registró contra una instalación militar ubicada en zona estratégica del departamento, donde, según información preliminar, fueron utilizados drones operados en tiempo real por control remoto, con capacidad de maniobra precisa y adaptación para transportar explosivos improvisados. Este tipo de artefactos permite al operador visualizar el recorrido en primera persona, lo que aumenta la efectividad del impacto.

Más de Cali

Periodista Salud Hernández-Mora y un guerrillero del ELN.

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

Cortes de luz y agua por instalación de cable ecológico y reposición de postes.

Ojo, nuevos cortes de luz y agua en Cali este 18 de febrero

Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación.

Disidencias de las Farc amenazan a candidato a la Cámara y ordenan restricciones de movilidad en el Cauca

Operaciones militares contra el ELN en el sur del Cauca.

Minería ilegal en el sur del Cauca: así fue como el Ejército le desmanteló el millonario negocio al ELN

Lluvias en Cali durante la tarde del domingo 1 de febrero.

Ideam advierte lluvias intensas al final del día en Cali: así estará el clima este miércoles, 18 de febrero

Ataque armado a la estación de Queremal, en Dagua, Valle del Cauca.

Durante ataque a estación del Queremal, en Dagua, dron cargado de explosivos cayó en una casa: esto dice la alcaldesa

Cali: Instalación de nuevas cámaras de fotomultas en las diferentes vías de la ciudad. Foto José L. Guzmán

Este es el tiempo que tarda en llegar una fotomulta en Cali

Factura de servicios públicos.

¿Dónde reclamar por un doble cobro de aseo en su factura de servicios públicos en Cali?

DJ Exotic permanece en un centro asistencial de Bogotá.

DJ Exotic contó detalles del día que lo balearon en Cali: “Me reanimaron durante 25 minutos”. Reveló que el temido narco Chupeta es su padrino

Noticias Destacadas