Uno de los drones bomba con los que atacaron estación en Dagua, Valle, cayó en casa donde abuelos hacían actividades lúdicas

La Gobernación del Valle confirmó este miércoles que en el ataque con drones contra la subestación de Policía del corregimiento El Queremal, en Dagua, resultó afectada una casa donde decenas de abuelos del sector se encontraban reunidos en actividades lúdicas.

“El pasado martes, bandidos del Estado Mayor Central atacaron nuestra estación con drones cargados con explosivos. Uno de esos ataques cayó en la cubierta de una casa en donde se llevaban a cabo actividades lúdicas por parte de nuestros abuelitos que viven en este corregimiento”, afirmó Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.

El hostigamiento se presentó en el sector conocido como Rosales, zona rural de Dagua. Foto: Tomada de redes sociales

El segundo ataque registrado el martes también causó daños en el techo de la subestación de Policía. No se reportaron personas heridas.

“Nuevamente, en la visita que hicimos este miércoles, hemos avizorado presencia de drones que se acercaban al lugar donde nos encontrábamos e inmediatamente nuestra Policía reaccionó dispersando esta amenaza. Continuamos trabajando con toda la institucionalidad, revisando cómo nuestras capacidades desde el municipio, desde la Gobernación, pueden mejorar los daños causados, pueden reparar nuestra infraestructura y darle condiciones de bienestar a todos nuestros policías. Seguimos trabajando por la seguridad de todos los vallecaucanos”, indicó el secretario Londoño.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que, a través de las líneas 123 de la Policía y la línea contra el crimen 314 358 7212, denuncie cualquier hecho delictivo o brinde información que permita evitar ataques terroristas.

Ataque a base militar

Una base militar en el departamento de Arauca fue atacada con drones tipo FPV (First Person View), en un hecho que abre un nuevo capítulo en el uso de tecnologías no tripuladas dentro del terrorismo.

El ataque se registró contra una instalación militar ubicada en zona estratégica del departamento, donde, según información preliminar, fueron utilizados drones operados en tiempo real por control remoto, con capacidad de maniobra precisa y adaptación para transportar explosivos improvisados. Este tipo de artefactos permite al operador visualizar el recorrido en primera persona, lo que aumenta la efectividad del impacto.