Nación

“Drones representan riesgo para la seguridad nacional”: MinDefensa anuncia restricciones en importaciones

El uso de estos equipos para atacar a la población civil y a la Fuerza Pública obligó al Gobierno a tomar medidas restrictivas.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 4:44 p. m.
MinDefensa anuncia restricciones en importaciones.
MinDefensa anuncia restricciones en importaciones.

Los recientes ataques de los grupos criminales en diferentes regiones del país, usando drones cargados con explosivos, obligaron al Gobierno a tomar medidas respecto a la importación de estos equipos.

x
El gobierno restringió la importación de drones y sus partes. Foto: Anadolu via Getty Images

Desde el Ministerio de Defensa se informó que “estos equipos solo podrán ingresar al país por los puertos de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena y el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá”.

Asimismo, señaló la cartera encargada de la seguridad nacional que “se restringirá la importación mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, debido al riesgo que representan para la seguridad y defensa nacional”.

Uno de los casos recientes, donde se usó un dron con intenciones criminales, ocurrió en El Plateado, Cauca, en donde las disidencias de las Farc asesinaron a una persona al dejar caer un explosivo en medio de la población civil.

Drones que usan las disidencias de las Farc.
El Ministerio de Defensa elevó a categoría de riesgo para la seguridad nacional el uso criminal de drones en el país.

“Con el objetivo de proteger los derechos de la población civil y la seguridad de la Fuerza Pública, ante el uso ilícito e indiscriminado de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS/drones) por parte de estructuras criminales, este año se fortalecerá la prevención, el control y se mitigarán los riesgos derivados del uso con fines terroristas de estos sistemas”, señaló el Ministerio de Defensa.

Tras el complejo panorama con los dispositivos electrónicos, “el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Aeronáutica Civil y la DIAN identificaron la necesidad de establecer controles más rigurosos para el ingreso de drones, sus partes y repuestos al territorio nacional”.

Aranceles Ecuador - Decreto de Emergencia.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, promovió restricciones para la importación de drones.

Añadió el Ministerio de Defensa: “Así mismo, limitar el ingreso e importación de drones exclusivamente a los puertos de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena y al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. También la de restringir la importación de drones mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, debido al alto riesgo que representan para la seguridad y defensa nacional”.

Así, las disidencias de Mordisco están acondicionando drones con explosivos para atacar a la fuerza pública en el Cauca.

Noticias Destacadas