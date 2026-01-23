Valle del Cauca

Cuatro soldados heridos tras ataque con drones cargados con explosivos en Dagua: disidencias de Mordisco son las responsables

Las operaciones militares en Valle del Cauca fueron intensificadas por parte del Ejército Nacional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

23 de enero de 2026, 11:04 a. m.
Soldados heridos por ataque con dron. Imagen de referencia.
Soldados heridos por ataque con dron. Imagen de referencia. Foto: Archivo Particular suministrado

Con drones cargados de explosivos fueron atacados integrantes del Ejército Nacional en Dagua, Valle del Cauca, por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias Ivan Mordisco. Producto de este hecho, cuatro integrantes de la institución militar terminaron heridos, por lo que fueron atendidos por los enfermeros de combate.

“Tropas del Batallón de Montaña N.° 3 de la #TerceraBrigada, en desarrollo de operaciones militares contra integrantes de la estructura criminal Jaime Martínez en zona rural del municipio de Dagua, #ValleDelCauca, fueron atacadas de manera indiscriminada mediante drones adaptados para el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados", detalló el Ejército.

Noticia en desarrollo...

Más de Cali

Las gasas blancas que cubren la espalda del soldado tapan las heridas causadas con la metralla del explosivo que llevaba un dron.

Cuatro soldados heridos tras ataque con drones cargados con explosivos en Dagua: disidencias de Mordisco son las responsables

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Habla sargento (r) que lloró de indignación cuando el ministro de la Igualdad sacó a su tropa a empujones de Toribío: “Hubo agentes externos”

Diego Mazabel, empresario de eventos asesinado en Cali

Él era Diego Mazabel, reconocido empresario que fue asesinado en Cali

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de agresión a soldados en Toribío, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Diego Mazabel, reconocido promotor de eventos, asesinado en Cali

Asesinan en Cali a Diego Mazabel, reconocido ‘wedding planner’ y promotor de eventos: todo ocurrió en un aparente intento de robo

El Invima lanzó la alerta a través de un comunicado.

Invima advierte que hay un alimento envenenado en varios países, ¿Colombia está en alerta?

Policía Nacional

Policía terminó herido por detonación de vehículo cargado con explosivos en El Plateado, Cauca

Carro con explosivos en el Cauca.

Terror en el Cauca: explota carro lleno de explosivos cerca de un colegio en El Plateado

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el presidente de la República, Gustavo Petro.

Valle del Cauca se planta ante el Gobierno: Dilian Francisca Toro defenderá las rentas del departamento por alza del impoconsumo

Banda que robaba celulares en Pasto

Tres capturados por hurto agravado tras allanamientos contra bandas de robo de celulares en Pasto

Noticias Destacadas