Con drones cargados de explosivos fueron atacados integrantes del Ejército Nacional en Dagua, Valle del Cauca, por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias Ivan Mordisco. Producto de este hecho, cuatro integrantes de la institución militar terminaron heridos, por lo que fueron atendidos por los enfermeros de combate.

“Tropas del Batallón de Montaña N.° 3 de la #TerceraBrigada, en desarrollo de operaciones militares contra integrantes de la estructura criminal Jaime Martínez en zona rural del municipio de Dagua, #ValleDelCauca, fueron atacadas de manera indiscriminada mediante drones adaptados para el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados", detalló el Ejército.

Noticia en desarrollo...