Nación

Terror en el Cauca: explota carro lleno de explosivos cerca de un colegio en El Plateado

El atentado por parte de las disidencias de las Farc iría en contra de la Fuerza Pública.

Gabriel Salazar López

21 de enero de 2026, 11:34 a. m.
Carro con explosivos en el Cauca
Carro con explosivos en el Cauca Foto: Suministrada a SEMANA

Este miércoles, 21 de enero, se conoció un nuevo hecho de terror en el departamento del Cauca, exactamente en El Plateado, donde explotó un carro lleno de explosivos, propiedad de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. Hasta el momento, no hay reporte de personas lesionadas.

El atentado terrorista ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del martes 20 de enero, muy cerca de un colegio y de una zona residencial. Al parecer, el vehículo iba cargado con cilindros y rampas para lanzar artefactos contra integrantes de la Policía Nacional.

“Muy cerca de donde se registró la explosión están las instalaciones de la Policía Nacional, por lo que se cree que el ataque iba dirigido hacia ellos, pero a los disidentes no les salieron las cosas como lo tenían planeado porque les explotó antes de lo planeado”, dijo una fuente consultada por SEMANA.

Las operaciones militares en la zona se intensificaron con el fin de evitar nuevos hechos lamentables que afecten a la población civil. De igual manera, la Policía Nacional avanza con los controles en varios puntos clave que han sido identificados en medio de reuniones estratégicas.

Carro con explosivos en el Cauca.
Carro con explosivos en el Cauca. Foto: Suministrada a Semana.

En este punto del Cauca, la fuerza pública se encuentra en máxima alerta, pues la información de inteligencia militar y policial indica que se avecinan nuevos intentos de ataques con explosivos y hostigamientos contra integrantes de ambas instituciones, por orden directa de alias Iván Mordisco.

Las disidencias comandadas por este sujeto son responsables de homicidios, ataques contra la fuerza pública, el cobro de extorsiones y, sobre todo, del narcotráfico, que constituye su principal fuente de ingresos.

“Cuando ellos hacen este tipo de atentados o hacen estallar explosivos es porque necesitan realizar algunos movimientos, que pueden ser de cabecillas o de cargamentos de drogas en el Cauca”, agregó una fuente militar.

Se espera que desde la Tercera División del Ejército Nacional se entreguen detalles de este nuevo hecho de terror perpetrado por las disidencias de las Farc.

