Cauca

Momentos de terror en hospital de Villa Rica, Cauca: sicarios persiguieron a su víctima y la asesinaron delante de médicos y pacientes

El crimen sucedió en la mañana de este miércoles, 7 de enero.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 9:55 p. m.
Dijín, actos urgentes
Dijín, actos urgentes Foto: Cortesía Policía Nacional

Una difícil situación tuvieron que vivir los miembros del personal médico y los usuarios del Hospital de Villa Rica, municipio del norte del Cauca ubicado a unos 25 minutos en carro desde Cali.

Hacia las 11 de la mañana, hombres armados que iban persiguiendo a otro hombre irrumpieron en el centro médico y al ver que este no encontró cómo salvaguardarse, le dispararon hasta quitarle la vida. Luego huyeron.

Venían correteando un muchacho para matarlo, él entró al hospital, trató de salir por un jardín y eso no tiene salida y ahí lo remataron. Es tremendo”, dijo Adela Mesú Pontón, general del Hospital de Villa Rica.

Cuentan en el municipio que esta es la primera vez que ocurre una situación de este tipo.

Villa Rica está cumpliendo 24 años.
Villa Rica está cumpliendo 24 años. Foto: Suministrada a SEMANA

“No es común que pase. Es la primera vez desde 2007, nunca nos había pasado una cosa así”, agregó la funcionaria.

Tras lo sucedido, la gerente hizo el respectivo reporte a la Misión Médica, a la Cruz Roja Internacional, quienes vigilan que sean respetados estos lugares en el marco del conflicto.

SEMANA consultó con varias fuentes sobre los móviles del crimen, sin embargo aún no se atreven a dar una hipótesis. “En el municipio hay tanto actores armados como grupos delincuenciales, es muy pronto para saber”, dijo una de de ellas.

Violencia en Cauca: estas son las conclusiones de consejo de seguridad en Popayán

Aunque según la Policía del Cauca, dos de los sicarios ya fueron identificados y se está trabajando con Fiscalía para lograr que un juez dicte las órdenes de captura.

Tras lo ocurrido, la gerente manifestó que se sienten vulnerables, pues “nosotros como institución quedamos en medio de un fuego del que no hacemos parte, no podemos tener guardas armados”.

“Nuestros colaboradores fueron muy ágiles y pudieron salvaguardar la vida de otras personas que estaban recibiendo atención en el servicio de urgencia, de consulta externa. Damos gracias a Dios que no hubo más personas heridas”, añadió.

Atribuyen al Clan del Golfo, que negocia con el Gobierno Petro, el atroz asesinato de cuatro personas en el nordeste de Antioquia: estos son los detalles

Por último, pidió evaluar la posibilidad de instalar un policía en el centro asistencial. “En las condiciones de seguridad que nos encontramos, los hospitales deberían tener un policía, estamos expuestos”, agregó.

