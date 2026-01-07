Atribuyen al Clan del Golfo, que negocia con el Gobierno Petro, el atroz asesinato de cuatro personas en el nordeste de Antioquia: estos son los detalles

Un terrible caso de violencia ocurrió desde el fin de semana en Remedios, Vegachí y Amalfi, tres municipios del Nordeste de Antioquia.

Cuatro personas fueron secuestradas y posteriormente asesinadas en una coordinada acción delincuencial atribuida por la Policía al Clan del Golfo, la organización criminal que dialoga sobre paz con el gobierno de Gustavo Petro en Qatar y en varios municipios de Colombia.

Finalizó la primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo en Catar. Foto: Suministrado a Semana

Según información de la Policía de Antioquia, el domingo 4 de enero, en zona rural de Amalfi y Remedios, integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, interceptaron a las cuatro víctimas, las cuales fueron llevadas contra su voluntad hacia sectores rurales.

“Al parecer, esta acción habría sido ordenada y ejecutada por alias “Matías” o “Chuzo”, señalado como cabecilla de zona del GAO Clan del Golfo – Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés", informó el departamento de Policía de Antioquia.

Las víctimas fueron encontradas sin vida en la mañana de ayer martes, según la Policía.

Fueron identificadas como Yefer Arley Madrigal Castañeda, sus primos Juan Carlos Madrigal Ruiz, Jorge Andrés Madrigal Ruiz y una cuarta persona aun sin identificar plenamente.

Estos hechos, según el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del departamento de Policía Antioquia, podrían estar “asociados con dinámicas del control territorial (...) los cuerpos fueron hallados en distintos puntos del norte de antioqueño”.

El cuerpo de Yefer fue abandonado por los criminales en el corregimiento Santa Isabel, a 53 kilómetros del casco urbano de Remedios; el de Juan Carlos en el corregimiento El Tigre, sector La Y, a 82 kilómetros de casco urbano de Vegachí, y el de Jorge Andrés en la vereda Montebello a 68 kilómetros del casco urbano de Amalfi.

Por su parte, el cadáver que aún está sin identificar fue hallado en la vereda Alejandría, a 30 kilómetros del casco urbano de Vegachí.

Según la Policía, uno de los fallecidos registraba antecedentes por tráfico de armas, aunque también aclaró que los móviles del múltiple crimen son materia de investigación.