Cuatro menores de edad, entre los 26 muertos por la guerra entre disidencias en Guaviare: esto dice Medicina Legal

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó este miércoles, 21 de enero, que entre los 26 muertos por la guerra entre las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá, en El Retorno, Guaviare, hay cuatro menores de edad. Además, dio a conocer que solo ha logrado la plena identificación de 24 personas, pues las dos restantes aún no han sido plenamente identificadas.

“De los veintiséis (26) cuerpos abordados, veintiuno (21) corresponden a personas de sexo masculino y cinco (5) a sexo femenino, entre los cuales se encuentran cuatro (4) menores de edad: un (1) hombre y tres (3) mujeres”, dice el comunicado emitido por la entidad.

Ejército adelanta operaciones en Guaviare: 26 muertos en guerra entre disidencias

Asimismo, señalaron que continúan con las labores correspondientes con el fin de poder entregar los cuerpos sin vida tras su identificación para que los familiares puedan darles sepultura.

“Se continúa la articulación con la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso de entrega de los cuerpos a sus familiares, conforme a los protocolos establecidos. El Instituto informará oportunamente sobre nuevos avances, una vez se finalicen las labores de identificación”, concluyó.

Alias Calarcá e Iván Mordisco. Foto: SEMANA

Tras esta guerra a sangre y fuego entre estos dos grupos armados ilegales, el Ejército Nacional se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, donde precisaban que adelantaban las operaciones militares en este territorio.

“Avanzan las acciones coordinadas para restablecer las condiciones de seguridad en El Retorno, Guaviare. A través de un permanente seguimiento realizado por el comandante de @Ejercito_Div4, mayor general Ricardo Roque Salcedo, junto con autoridades locales y departamentales, se han articulado esfuerzos para fortalecer la seguridad en la región y evitar que nuevos enfrentamientos entre grupos armados ilegales amenacen la integridad de las comunidades“, indicaron.

Medicina Legal avanza con la identificación de 26 cuerpos tras masacre en el departamento de Guaviare

Operaciones militares. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Asimismo, dieron a conocer las medidas que han tomado frente a estos hechos de violencia.