Guaviare

Ejército adelanta operaciones en Guaviare: 26 muertos en guerra entre disidencias

Los hombres de alias Mordisco y Calarcá se enfrentan a sangre y fuego en esta zona.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

19 de enero de 2026, 8:01 p. m.
Calarcá e Iván Mordisco.
Calarcá e Iván Mordisco. Foto: SEMANA

Luego de la guerra entre las disidencias de Calarcá e Iván Mordisco en el departamento de Guaviare, el Ejército dio a conocer que avanza con las operaciones militares en la zona con el fin de poder contener estos hechos; así lo dijo el general Ricardo Roque, a la emisora Blu Radio.

“En este momento se han recuperado 26 cadáveres a los que ya se les está haciendo el proceso correspondiente en la parte judicial. Por el momento se tiene la información de que los cadáveres son o pertenecen a la facción del Estado Mayor Central”, explicó el oficial a la emisora.

Esta es la última foto en vida de cinco de los ocho evangélicos asesinados por las disidencias en Guaviare

Por medio de la cuenta de X del Ejército Nacional dieron a conocer que: “Avanzan las acciones coordinadas para restablecer las condiciones de seguridad en El Retorno, #Guaviare. A través de un permanente seguimiento realizado por el comandante de @Ejercito_Div4, mayor general Ricardo Roque Salcedo, junto con autoridades locales y departamentales, se han articulado esfuerzos para fortalecer la seguridad en la región y evitar que nuevos enfrentamientos entre grupos armados ilegales amenacen la integridad de las comunidades".

Terror en Guaviare: disidencias atacan casa del alcalde de Calamar e instalaciones del Ejército y la Policía

Asimismo, dio a conocer algunas medidas que adelantan desde el Ejército en conjunto con las autoridades locales y departamentales.

Barranquilla

Estas son las zonas de Cartagena que no tendrán agua el 20 de enero de 2026; varios barrios afectados

Bogotá

Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

Bogotá

Atentado a bala deja una persona herida en el sur de Bogotá; esto se sabe

Nación

Este es el estado de salud de los cinco policías que fueron secuestrados y liberados por el ELN

Nación

“Aprovechando su condición de mujer”, este es el preacuerdo de alias Gabriela con la Fiscalía por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Nación

Augusto Rodríguez, director de la UNP, a imputación de cargos por magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Bogotá

Estas son las nuevas opciones, diferentes a la tarjeta Tu Llave, para pagar los pasajes del TransMilenio

Nación

Iglesia alerta por escalada violenta en Guaviare tras combates entre disidencias y pide respeto al DIH

Nación

El documento de inteligencia militar que revela las presiones de las disidencias de Mordisco para los bloqueos en Guaviare

Nación

Este es el relato de una familia que perdió su casa en el bombardeo en el que murieron menores de edad. SEMANA llegó al lugar

  1. Copar con dispositivos de seguridad a cargo de tropas de la #Brigada22, especialmente en el sector de La Paz, lugar identificado como punto estratégico para los corredores de movilidad para el narcotráfico.
  2. Intervención integral enfocada en la protección de la población y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, a través de la mesa social liderada por @MinInterior y @GoberGuaviare.
  3. Cooperación con agencias del Estado y de carácter regional para fortalecer las estrategias de atención a las comunidades.
  4. Utilizar las capacidades de educación en riesgos de minas para que los habitantes de las comunidades afectadas no sean víctimas de los rezagos de munición sin explotar, dejados por estos grupos armados.

Más de Nación

Cortes de luz y agua por instalación de cable ecológico y reposición de postes.

Estas son las zonas de Cartagena que no tendrán agua el 20 de enero de 2026; varios barrios afectados

Neill Felipe Cubides Ariza es profesor de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia.

Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

Sospechoso recibió un disparo en la cabeza (imagen de referencia - pistola apuntando).

Atentado a bala deja una persona herida en el sur de Bogotá; esto se sabe

Policías liberados luego del secuestro del ELN en el Catatumbo.

Este es el estado de salud de los cinco policías que fueron secuestrados y liberados por el ELN

Alias Gabriela cuenta todo lo que sabe del atentado a Miguel Uribe Turbay: 10 impactantes frases de su despiadada declaración

“Aprovechando su condición de mujer”, este es el preacuerdo de alias Gabriela con la Fiscalía por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Augusto Rodríguez, Miguel Uribe Turbay.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, a imputación de cargos por magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Estas son las nuevas opciones, diferentes a la tarjeta Tu Llave, para pagar los pasajes del TransMilenio

El nuevo Mordisco

Ejército adelanta operaciones en Guaviare: 26 muertos en guerra entre disidencias

La ley que establece normas sobre las encuestas políticas generó críticas por parte de las empresas.

Avanza la demanda contra la ley de encuestas: Procuraduría pide que se mantenga la regulación

Tras denuncia de SEMANA, la SAE hace un llamado al “uso correcto de los bienes” en proceso de extinción de dominio

Noticias Destacadas