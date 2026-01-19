Ejército adelanta operaciones en Guaviare: 26 muertos en guerra entre disidencias

Luego de la guerra entre las disidencias de Calarcá e Iván Mordisco en el departamento de Guaviare, el Ejército dio a conocer que avanza con las operaciones militares en la zona con el fin de poder contener estos hechos; así lo dijo el general Ricardo Roque, a la emisora Blu Radio.

“En este momento se han recuperado 26 cadáveres a los que ya se les está haciendo el proceso correspondiente en la parte judicial. Por el momento se tiene la información de que los cadáveres son o pertenecen a la facción del Estado Mayor Central”, explicó el oficial a la emisora.

Por medio de la cuenta de X del Ejército Nacional dieron a conocer que: “Avanzan las acciones coordinadas para restablecer las condiciones de seguridad en El Retorno, #Guaviare. A través de un permanente seguimiento realizado por el comandante de @Ejercito_Div4, mayor general Ricardo Roque Salcedo, junto con autoridades locales y departamentales, se han articulado esfuerzos para fortalecer la seguridad en la región y evitar que nuevos enfrentamientos entre grupos armados ilegales amenacen la integridad de las comunidades".

Asimismo, dio a conocer algunas medidas que adelantan desde el Ejército en conjunto con las autoridades locales y departamentales.