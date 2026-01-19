Ejército adelanta operaciones en Guaviare: 26 muertos en guerra entre disidencias

Luego de la guerra entre las disidencias de Calarcá e Iván Mordisco en el departamento de Guaviare, el Ejército dio a conocer que avanza con las operaciones militares en la zona con el fin de poder contener estos hechos; así lo dijo el general Ricardo Roque, a la emisora Blu Radio.
“En este momento se han recuperado 26 cadáveres a los que ya se les está haciendo el proceso correspondiente en la parte judicial. Por el momento se tiene la información de que los cadáveres son o pertenecen a la facción del Estado Mayor Central”, explicó el oficial a la emisora.
Por medio de la cuenta de X del Ejército Nacional dieron a conocer que: “Avanzan las acciones coordinadas para restablecer las condiciones de seguridad en El Retorno, #Guaviare. A través de un permanente seguimiento realizado por el comandante de @Ejercito_Div4, mayor general Ricardo Roque Salcedo, junto con autoridades locales y departamentales, se han articulado esfuerzos para fortalecer la seguridad en la región y evitar que nuevos enfrentamientos entre grupos armados ilegales amenacen la integridad de las comunidades".
#AEstaHora avanzan las acciones coordinadas para reestablecer las condiciones de seguridad en El Retorno, #Guaviare. A través de un permanente seguimiento realizado por el comandante de @Ejercito_Div4, mayor general Ricardo Roque Salcedo, junto con autoridades locales y… pic.twitter.com/vo2USAqNkI— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) January 19, 2026
Asimismo, dio a conocer algunas medidas que adelantan desde el Ejército en conjunto con las autoridades locales y departamentales.
- Copar con dispositivos de seguridad a cargo de tropas de la #Brigada22, especialmente en el sector de La Paz, lugar identificado como punto estratégico para los corredores de movilidad para el narcotráfico.
- Intervención integral enfocada en la protección de la población y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, a través de la mesa social liderada por @MinInterior y @GoberGuaviare.
- Cooperación con agencias del Estado y de carácter regional para fortalecer las estrategias de atención a las comunidades.
- Utilizar las capacidades de educación en riesgos de minas para que los habitantes de las comunidades afectadas no sean víctimas de los rezagos de munición sin explotar, dejados por estos grupos armados.