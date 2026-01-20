Medicina Legal avanza con la identificación de 26 cuerpos tras masacre en el departamento de Guaviare

Un enfrentamiento entre grupos criminales en el departamento de Guaviare dejó en las últimas horas 26 personas muertas. Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal para su identificación y estudios de necropsia. Una masacre por el control del tráfico de estupefacientes en la región.

El instituto informó que avanzaron en los análisis forenses y, hasta el momento, de los 26 cuerpos que llegaron a la sede, se logró la identificación de 13. Se espera que en las próximas horas se completen los procedimientos y se adelanten los trámites de entrega a los familiares.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa a la opinión pública que, en el marco de las actuaciones forenses adelantadas por el ingreso de 26 cuerpos a la Dirección Seccional Meta, en Villavicencio, procedentes del área rural del municipio de El Retorno, Guaviare, se presenta el siguiente avance”, señaló Medicina Legal.

Las imágenes de la masacre son aterradoras. Los muertos quedaron en fila, todos, según los informes preliminares, integrantes de las estructuras criminales que desde hace varias semanas se enfrentan en esta parte del país. Las imágenes fueron grabadas por los responsables de participar del enfrentamiento y fueron difundidas en redes sociales.

“Los equipos interdisciplinarios continúan desarrollando de manera ininterrumpida los procedimientos de identificación, bajo los protocolos establecidos, con el fin de avanzar en la plena individualización de las víctimas y dar inicio, una vez culminados los procesos, a la entrega de los cuerpos a sus familiares”, advirtió el instituto forense.

El video revela la tragedia de la violencia en Colombia y cómo grupos criminales, entre ellos el ELN y las disidencias de las Farc, los dos con amplio reconocimiento por el Gobierno en el proyecto de paz total, lograron avanzar en territorio, número de integrantes y nivel de violencia.

En total fueron 26 los cuerpos, los mismos que quedaron en el aterrador video que reveló la masacre. De ese total de cuerpos, Medicina Legal advirtió que han trabajado en 19 y al menos 14 fueron sometidos a pruebas dactiloscópicas, lo que permitió identificar a los 13 que se espera entregar a los familiares.

En todos los casos, según el reporte forense, las víctimas tenían impactos de arma de fuego, lo que corresponde al reporte entregado por las autoridades locales que anticiparon un enfrentamiento armado entre estructuras del ELN y las disidencias de las Farc.