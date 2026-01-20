Nación

Medicina Legal avanza con la identificación de 26 cuerpos tras masacre en el departamento de Guaviare

Las víctimas serían integrantes de organizaciones criminales que disputan el control del tráfico de estupefacientes en la región.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 11:43 p. m.
Un enfrentamiento entre grupos criminales en el departamento de Guaviare dejó en las últimas horas 26 personas muertas. Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal para su identificación y estudios de necropsia. Una masacre por el control del tráfico de estupefacientes en la región.

El instituto informó que avanzaron en los análisis forenses y, hasta el momento, de los 26 cuerpos que llegaron a la sede, se logró la identificación de 13. Se espera que en las próximas horas se completen los procedimientos y se adelanten los trámites de entrega a los familiares.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa a la opinión pública que, en el marco de las actuaciones forenses adelantadas por el ingreso de 26 cuerpos a la Dirección Seccional Meta, en Villavicencio, procedentes del área rural del municipio de El Retorno, Guaviare, se presenta el siguiente avance”, señaló Medicina Legal.

Las imágenes de la masacre son aterradoras. Los muertos quedaron en fila, todos, según los informes preliminares, integrantes de las estructuras criminales que desde hace varias semanas se enfrentan en esta parte del país. Las imágenes fueron grabadas por los responsables de participar del enfrentamiento y fueron difundidas en redes sociales.

