Ejército verifica cruento enfrentamiento entre las disidencias de Mordisco y Calarcá en el Guaviare, y que habría dejado decenas de muertos

Unidades del Ejército Nacional se encuentran verificando cruentos combates entre estructuras de las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco y miembros de los grupos al mando de alias Calarcá.

De acuerdo con la información suministrada a SEMANA, las confrontaciones entre los grupos armados ilegales se presentaron en zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare.

“Es hora de juntarnos”: reaparece Iván Mordisco con pedido al ELN y Segunda Marquetalia para “defender a la patria grande”

Estas se habrían presentado entre la Estructura 1 ‘Armando Ríos’ o Martín Villa, de la facción de alias Iván Mordisco, del denominado Estado Mayor Central, las cuales habrían sido afectadas por las estructuras Jhon Linares e Isaías Carvajal de Calarcá.

Las comunidades del municipio aseguran que los duros enfrentamientos iniciaron en horas de la mañana del pasado viernes, 16 de enero, cuando las disidencias lideradas por alias Calarcá ingresaron a a varias veredas, buscando quedarse con ellas.

