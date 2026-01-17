Nación

Ejército verifica cruento enfrentamiento entre las disidencias de Mordisco y Calarcá en el Guaviare, y que habría dejado decenas de muertos

Fuentes del Ejército Nacional le confirmaron a SEMANA que se encuentran verificando un enfrentamiento en zona rural del municipio de El Retorno.

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 2:12 p. m.
Disidencias de las Farc en el Guaviare.
Disidencias de las Farc en el Guaviare. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTA-SEMANA

Unidades del Ejército Nacional se encuentran verificando cruentos combates entre estructuras de las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco y miembros de los grupos al mando de alias Calarcá.

De acuerdo con la información suministrada a SEMANA, las confrontaciones entre los grupos armados ilegales se presentaron en zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare.

Estas se habrían presentado entre la Estructura 1 ‘Armando Ríos’ o Martín Villa, de la facción de alias Iván Mordisco, del denominado Estado Mayor Central, las cuales habrían sido afectadas por las estructuras Jhon Linares e Isaías Carvajal de Calarcá.

Las comunidades del municipio aseguran que los duros enfrentamientos iniciaron en horas de la mañana del pasado viernes, 16 de enero, cuando las disidencias lideradas por alias Calarcá ingresaron a a varias veredas, buscando quedarse con ellas.

En desarrollo...

