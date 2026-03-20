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Ataque contra vehículo del Ejército en Arauquita, Arauca, deja un soldado muerto

Fuentes le confirmaron a SEMANA el hecho, del que se desconocen detalles hasta el momento.

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Redacción Nación
20 de marzo de 2026, 4:11 p. m.
Se confirmó un ataque a uniformados del Ejército Nacional.
Se confirmó un ataque a uniformados del Ejército Nacional. Foto: Policía Nacional

La tarde de este viernes 20 de marzo se confirmó un ataque contra un vehículo del Ejército Nacional de Colombia, donde un soldado perdió la vida en Arauquita, Arauca, muy cerca del colegio Gabriel García Márquez.

Hasta el momento se desconoce la cifra total de heridos que dejó el hecho y por quién fue orquestado.

Completamente destruido quedó el vehículo en el que se trasportaban los militaras.
Hasta el momento se desconoce la identidad del soldado que falleció en medio del ataque. Foto: Tomada de redes sociales: @ColombiaOscura_

Actualmente, se especula que en medio del ataque salieron otros dos soldados heridos, los cuales presuntamente habrían sido trasladados al Hospital San Lorenzo de Arauquita, Arauca, según un reporte de Blu Radio.

Por su parte, el Ejército Nacional no ha reportado ninguna información relacionada con el ataque que sucedió en la tarde de este viernes.

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