Papá e hijo mueren tras ataque con explosivos del ELN en Pailitas, Cesar

Los ataques terroristas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) no cesan en las diferentes regiones de Colombia. Las nuevas víctimas fueron identificadas como Óscar Arévalo y su hijo, Juan Diego Arévalo, oriundos de Ocaña, Norte de Santander, quienes fueron asesinados con un cilindro cargado de explosivos cuando pasaban por una zona rural de Pailitas, en el Cesar.

Óscar era comerciante y su hijo, estudiante de Psicología. Murieron en el acto debido al impacto de la detonación, y el vehículo quedó completamente destruido.

Desde la Primera División del Ejército Nacional se pronunciaron por medio de su cuenta en la red social X, rechazando este hecho que afecta a las comunidades de la zona.

“Condenamos el ataque terrorista ocurrido en zona rural del municipio de Pailitas, Cesar, en donde un cilindro cargado con explosivos fue activado al paso de un vehículo; allí perdieron la vida dos personas civiles, un padre y su hijo, quienes serían comerciantes de la región”, dijo la institución militar.

De acuerdo con el Ejército Nacional, el atentado iba dirigido contra integrantes de la institución, quienes adelantan operaciones militares en la zona.

“Cabe mencionar que este ataque, realizado presuntamente por el grupo armado organizado ELN, frente Camilo Torres Restrepo, iba dirigido hacia integrantes de la Fuerza Pública, quienes se encuentran en la zona realizando operaciones de control territorial y protegiendo activos estratégicos de la nación”, explicaron.

Tras este nuevo hecho de terrorismo, las autoridades locales han llevado a cabo reuniones con el fin de poder coordinar los esfuerzos en materia de seguridad para la tranquilidad de la ciudadanía en general.

“Este crimen constituye una flagrante violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. En coordinación con autoridades departamentales y locales, reforzamos el dispositivo operacional para dar con el paradero de los responsables de este vil hecho”, precisaron.

Las operaciones militares avanzan a esta hora en el sur del Cesar, en límites con Norte de Santander, con el fin de contener este tipo de hechos que generan terror entre las comunidades.