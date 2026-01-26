Nación

Papá e hijo mueren tras ataque con explosivos del ELN en Pailitas, Cesar

El Ejército Nacional rechazó el hecho terrorista de esta guerrilla.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

26 de enero de 2026, 1:15 p. m.
Óscar Arévalo y su hijo, Juan Diego Arévalo, fueron asesinados por el ELN en un ataque con explosivos
Óscar Arévalo y su hijo, Juan Diego Arévalo, fueron asesinados por el ELN en un ataque con explosivos Foto: Suministrada a SEMANA.

Los ataques terroristas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) no cesan en las diferentes regiones de Colombia. Las nuevas víctimas fueron identificadas como Óscar Arévalo y su hijo, Juan Diego Arévalo, oriundos de Ocaña, Norte de Santander, quienes fueron asesinados con un cilindro cargado de explosivos cuando pasaban por una zona rural de Pailitas, en el Cesar.

Óscar era comerciante y su hijo, estudiante de Psicología. Murieron en el acto debido al impacto de la detonación, y el vehículo quedó completamente destruido.

El ELN, acorralado: Estados Unidos y Venezuela coordinarían una ofensiva militar inédita

Desde la Primera División del Ejército Nacional se pronunciaron por medio de su cuenta en la red social X, rechazando este hecho que afecta a las comunidades de la zona.

“Condenamos el ataque terrorista ocurrido en zona rural del municipio de Pailitas, Cesar, en donde un cilindro cargado con explosivos fue activado al paso de un vehículo; allí perdieron la vida dos personas civiles, un padre y su hijo, quienes serían comerciantes de la región”, dijo la institución militar.

Valledupar

Ejército ataca campamento de alias Naín, o Bendito Menor, líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra: este es el balance

Valledupar

Masacre en Maicao: hombres armados asesinaron a cinco personas; esto se sabe

Valledupar

Así fue el trágico accidente en Cesar que cobró la vida de cuatro integrantes de una misma familia cuando iban de paseo

Valledupar

Aumenta a siete el número de soldados muertos tras ataque del ELN en unidad militar en Aguachica, Cesar

Valledupar

Petro dice que el asesinato de seis soldados en base militar en Aguachica “sucede por falta de sistemas antidrones” y anuncia compra

Valledupar

General Emilio Cardozo responsabiliza al ELN del violento atentado a base militar El Juncal, en Aguachica, que dejó cuatro soldados muertos

Valledupar

Ataque terrorista con drones y explosivos en la base militar de El Juncal, en Aguachica, deja cuatro soldados muertos y al menos 32 heridos

Política

“El ELN obliga a votar por Iván Cepeda”: Álvaro Uribe

Política

Gustavo Petro anunció que el cuerpo del cura del ELN, Camilo Torres, será “depositado con honores”: el mensaje generó revuelo

Nación

Medicina Legal desmiente versión del ELN sobre la plena identificación de los restos del cura Camilo Torres

De acuerdo con el Ejército Nacional, el atentado iba dirigido contra integrantes de la institución, quienes adelantan operaciones militares en la zona.

“Cabe mencionar que este ataque, realizado presuntamente por el grupo armado organizado ELN, frente Camilo Torres Restrepo, iba dirigido hacia integrantes de la Fuerza Pública, quienes se encuentran en la zona realizando operaciones de control territorial y protegiendo activos estratégicos de la nación”, explicaron.

Guerrilleros del ELN en el corregimiento Versalles, en Tibú, en Norte de Santander
Guerrilleros del ELN en Norte de Santander. Foto: Suministrada

Tras este nuevo hecho de terrorismo, las autoridades locales han llevado a cabo reuniones con el fin de poder coordinar los esfuerzos en materia de seguridad para la tranquilidad de la ciudadanía en general.

“Este crimen constituye una flagrante violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. En coordinación con autoridades departamentales y locales, reforzamos el dispositivo operacional para dar con el paradero de los responsables de este vil hecho”, precisaron.

“El ELN obliga a votar por Iván Cepeda”: Álvaro Uribe

Las operaciones militares avanzan a esta hora en el sur del Cesar, en límites con Norte de Santander, con el fin de contener este tipo de hechos que generan terror entre las comunidades.

Más de Valledupar

Óscar Arévalo y su hijo Juan Diego Arévalo, oriundos de Ocaña, fueron asesinados por el ELN en un ataque con explosivos.

Papá e hijo mueren tras ataque con explosivos del ELN en Pailitas, Cesar

Alias Naín o Bendito Menor, uno de los cabecillas de los Conquistadores de la Sierra.

Ejército ataca campamento de alias Naín, o Bendito Menor, líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra: este es el balance

Cinco personas fueron asesinadas en Maicao. Las autoridades investigan los hechos.

Masacre en Maicao: hombres armados asesinaron a cinco personas; esto se sabe

El vehículo cayó desde un puente.

Así fue el trágico accidente en Cesar que cobró la vida de cuatro integrantes de una misma familia cuando iban de paseo

Ataque del ELN contra el batallón El Juncal en Aguachica, Cesar.

Aumenta a siete el número de soldados muertos tras ataque del ELN en unidad militar en Aguachica, Cesar

El presidente Gustavo Petro se pronuncia sobre ataque con explosivos en base militar de Aguachica.

Petro dice que el asesinato de seis soldados en base militar en Aguachica “sucede por falta de sistemas antidrones” y anuncia compra

El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, se pronunció tras el violento ataque

General Emilio Cardozo responsabiliza al ELN del violento atentado a base militar El Juncal, en Aguachica, que dejó cuatro soldados muertos

Los hechos se presentaron en la noche de este jueves, 18 de diciembre.

Ataque terrorista con drones y explosivos en la base militar de El Juncal, en Aguachica, deja cuatro soldados muertos y al menos 32 heridos

Rafael Orozco e Israel Romero, los homenajeados en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026

Festival de la Leyenda Vallenata 2026: precios, cartel de lujo y programación para el homenaje a Rafael Orozco, a Israel Romero y al Binomio de Oro de América

Un adulto mayor murió por complicaciones de salud tras el ataque de las abejas.

Tragedia en Valledupar: abejas africanas atacan a adultos mayores dejando un muerto y 15 heridos

Noticias Destacadas