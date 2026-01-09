Regiones

La milimétrica operación con que las Fuerzas Militares le dieron de baja a alias Polo, un alfil de Iván Mordisco

Se enfrentó a bala con la Fuerza Pública en el Amazonas.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

9 de enero de 2026, 5:46 p. m.
Iván Mordisco y operación Militar. Imagen de referencia.
Iván Mordisco y operación Militar. Imagen de referencia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / Getty Images

Luego de un trabajo riguroso de la inteligencia del Ejército Nacional y de la Policía, las Fuerzas Militares le dieron un nuevo golpe a las disidencias de las Farc que están al mando de alias Iván Mordisco en el sur de Colombia. En medio de una operación muy bien planeada lograron abatir a Cristian Eiler Matías Hernández, alias Polo.

De acuerdo con la información dada a conocer por el Ministerio de Defensa, la operación fue realizada entre el 1 y 2 de enero en el departamento de Amazonas, a quien era uno de los hombres de confianza de Mordisco en esta zona del país.

“El hecho se habría registrado en zona rural de Mirití, Amazonas. Hasta la zona habría llegado la Fuerza Pública tras un detallado planeamiento operacional y el despliegue de capacidades por tierra, río y aire, durante cerca de siete días”, explicaron desde el Ministerio de Defensa.

Asimismo, dieron a conocer que alias Polo tuvo un intenso combate con los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía hasta que lograron abatirlo luego de intentar su captura.

“Tras el combate se produce la neutralización de sujetos pertenecientes a este grupo armado organizado residual (cuatro muertos en desarrollo de la operación militar, cuatro capturados y tres sometidos)”, precisaron.

Alias Polo de las disidencias de las Farc.
Alias Polo de las disidencias de las Farc. Foto: Suministrada a SEMANA.

Tres de los capturados le precisaron a los uniformados que eran menores de edad para que tuvieran una judicialización especial, pero tras verificar pudieron establecer que trataban de evadir a la justicia.

“Alias Polo había sido designado por alias Iván Mordisco y alias Alonso 45 para ser el cabecilla principal de la estructura que delinque en el departamento del Amazonas en donde habría participado en la planeación y ejecución de varios delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento, reclutamiento forzado de menores, minería ilegal, acciones terroristas contra la población civil y Fuerza Pública entre otros”, detallaron las autoridades.

Alias Polo logró ascender en este grupo ilegal luego de que las autoridades neutralizaran a alias Jenny Lara, en el mes de octubre de 2025, en el sector

“Este individuo recientemente habría participado en diferentes atentados contra la Fuerza Pública, como el efectuado en agosto del 2025, en donde con explosivos hostigaron la base Militar de Araracuara, así como el ataque contra un puesto fluvial de la Armada en la Base Militar La Tagua en Puerto Leguízamo (Putumayo, en septiembre del 2025 empleando embarcaciones acondicionadas con explosivos”, señalaron desde MinDefensa.

Varias operaciones militares se han visto afectadas por la falta de apoyo aéreo de los helicópteros MI-17. Los uniformados tienen que arriesgar sus vidas en el terreno.
Varias operaciones militares. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

En esta operación, los uniformados lograron incautar 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de diferentes calibres, equipos de comunicaciones y material de intendencia. Así como también dos embarcaciones que eran empleadas por alias Polo y su gente para movimientos fluviales.

En la zona de los hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ordenó fortalecer por tierra, río y aire el dispositivo operacional con el objetivo de localizar a los demás integrantes de esa estructura criminal.

