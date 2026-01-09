Nación

A la cárcel ocho investigadores de la Fiscalía y la Policía que habrían cobrado dinero para voltear procesos

Los funcionarios fueron procesados por concierto para delinquir y falsedad ideológica, entre otros delitos.

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 4:06 p. m.
Imagen de referencia de funcionarios del CTI y el búnker de la Fiscalía.
Imagen de referencia de funcionarios del CTI y el búnker de la Fiscalía. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA/ LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

A la Fiscalía le tocó pedir cárcel para ocho funcionarios de su entidad, de la Policía y algunos particulares, que se habrían prestado para extorsionar con gruesas sumas de dinero, a cambio de torcer procesos judiciales relacionados con ciertos delitos que ya tenían estipulados.

Por eso es que en las últimas horas un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a esas personas, y una más que seguirá vinculada al proceso desde su lugar de residencia, por el cartel de procesos que habrían montado al interior de una de las entidades más importantes del país: la Fiscalía General de la Nación.

No
La Fiscalía confirmó la decisión en su cuenta en X. Foto: No

El ente investigador confirmó que entre los implicados tiene salpicados a varios de sus funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), así como uniformados de la Policía y particulares que se habrían beneficiado de esta red de corrupción que estaba operando en la entidad a cargo de investigar las actividades ilícitas en Colombia.

Durante la imputación de cargos contra los involucrados se conoció que el modus operandi funcionaba con el cobro de gruesas sumas de dinero, a cambio de direccionar procesos de lavado de activos y extinción de dominio. Lo que ha llamado la atención de los investigadores.

Más de Nación

