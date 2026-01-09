Nación

La excusa del ELN para secuestrar a cinco policías en Norte de Santander: “Los hace cómplices”

La guerrilla, que supuestamente buscaba la paz, tiene secuestrados hace tres días a los uniformados.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 2:48 p. m.
Actualmente, el ELN está fracturado, y varios bloques, entre ellos Los Comuneros del Sur, no le caminan al Comando Central.
Actualmente, el ELN está fracturado, y varios bloques, entre ellos Los Comuneros del Sur, no le caminan al Comando Central. Foto: AFP

A través de un escueto comunicado, la guerrilla del ELN publicó una serie de excusas para justificar el secuestro de cinco policías que se movilizaban en un bus por Tibú, Norte de Santander, cuando regresaban a servicio después de estar de permiso por la temporada decembrina.

Ese grupo armado ilegal confirmó a través de ese documento que los integrantes de la Policía fueron secuestrados porque se convirtieron en una “apoyo y protección a la banda narco paramilitar del Frente 33 de las exFarc”.

Sin ningún tipo de prueba o evidencia contundente, el Ejército de Liberación Nacional solo explicó que por esa situación fue que el pasado 6 de enero, a las 4:40 a.m., los cinco patrulleros fueron “capturados” por unidades del ELN sobre la vía que conduce de Cúcuta a Tibú.

Sin embargo, ese hecho no se dio en ningún retén legal y la detención de los policías es otro vil secuestro perpetrado por ese grupo criminal, que ha ejecutado atentados, desplazamientos, narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Nación

A la cárcel ocho investigadores de la Fiscalía y la Policía que habrían cobrado dinero para voltear procesos

Nación

¿Tormenta negra durante puente de Reyes? Ideam aclara las versiones

Bogotá

Adultos mayores quedaron libres tras ser capturados por recibir dinero de sus hijos que vendría de extorsiones: no sabían nada

Bogotá

Así será el nuevo ‘El Campín’, tras el ingreso de Corficolombiana como socio mayoritario del proyecto

Política

Petro confesó si siente temor de correr la suerte de Maduro y reveló alarmante comentario que hizo Trump: “Cosas malas en Colombia”

Medellín

Polémica en Medellín: comunidad frustra robo, desnuda a los ladrones y los pone a desfilar en las calles

Bogotá

Es oficial: Distrito confirmó el valor de la nueva tarifa de TransMilenio que regirá desde el 14 de enero

Nación

Cae guerrillero del ELN en el sur del Cesar: así fue la operación de la Policía y el Ejército

Nación

La frontera invisible: así es como el ELN y el narcotráfico se mueven por el Zulia, Venezuela, apoyados por el régimen chavista

Nación

La alta influencia del ELN en la zona donde fue asesinado un turista alemán que se movía en moto por La Guajira

La guerrilla confirmó que los uniformados secuestrados son: Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Camilo Romero y Carlos Eduardo Barrera.

El ELN vs el Frente 33

Aunque el ELN salió a decir que por “orden presidencial” la Policía estaba protegiendo al Frente 33 de las disidencias de las Farc, lo cierto es que esos dos grupos armados han venido protagonizando una guerra a sangre y fuego por el control del territorio y las rentas criminales de la región del Catatumbo.

Policías y militares secuestrados por el ELN están en Venezuela; grave denuncia del ministro de Defensa

De hecho, en plena celebración de fin de año, los disidentes y los elenos protagonizaron cruentos enfrentamientos con drones cargados de explosivos que provocaron el desplazamiento de cientos de personas en el noreste colombiano.

Las autoridades en el poblado de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra (Norte de Santander), alertaron que esos combates entre criminales ocasionaron una grave afectación humanitaria que impactó a directamente a la población civil.

Ese hecho dejó familias desplazadas, personas confinadas, daños en la iglesia, viviendas y comercios que esperaban la llegada del año nuevo, en medio de una guerra que desde hace meses se ha venido desatando entre delincuentes por el poder de una región estratégica para negocios criminales como el narcotráfico.

El Ejército y la Policía han venido adelantando operaciones en la zona para analizar la posibilidad de una operación de rescate de los cinco uniformados, sin embargo, la iglesia y misiones humanitarias gestionan para lograr la liberación de los uniformados que completan tres días secuestrados.

No
El Frente de Guerra Nororiental del ELN se adjudicó el secuestro de los policías. Foto: No

Más de Nación

Investigadores del CTI establecieron no solo los móviles del crimen, sino la presunta responsable. Fueron meses de indagaciones, declaraciones y recuperación de elementos de prueba, para conseguir la orden de captura internacional.

A la cárcel ocho investigadores de la Fiscalía y la Policía que habrían cobrado dinero para voltear procesos

Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Ankara (Turquía), el 8 de enero de 2026

¿Tormenta negra durante puente de Reyes? Ideam aclara las versiones

Estas son algunas de las mujeres que posteriormente fueron dejadas en libertad.

Adultos mayores quedaron libres tras ser capturados por recibir dinero de sus hijos que vendría de extorsiones: no sabían nada

Actualmente, el ELN está fracturado, y varios bloques, entre ellos Los Comuneros del Sur, no le caminan al Comando Central.

La excusa del ELN para secuestrar a cinco policías en Norte de Santander: “Los hace cómplices”

Así será el nuevo ‘El Campín’, tras el ingreso de Corficolombiana como socio mayoritario del proyecto

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

Petro confesó si siente temor de correr la suerte de Maduro y reveló alarmante comentario que hizo Trump: “Cosas malas en Colombia”

Ladrones fueron expuestos desnudos en Medellín.

Polémica en Medellín: comunidad frustra robo, desnuda a los ladrones y los pone a desfilar en las calles

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Es oficial: Distrito confirmó el valor de la nueva tarifa de TransMilenio que regirá desde el 14 de enero

Este es el momento en el que se formalizó la captura del sujeto señalado de cometer el acto violento.

Envían a la cárcel a hombre señalado de apuñalar más de 50 veces a su mujer frente a sus hijos: todo ocurrió en una casa de Bogotá

Hombre capturado antes de hacer un ataque con una granada en Barranquilla.

Policía frustra ataque con granada de una peligrosa banda extorsionista en Barranquilla: un capturado

Noticias Destacadas