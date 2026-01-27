Ataque con drones en El Plateado, Cauca, deja un muerto y más de diez heridos; entre ellos, una niña

Un ataque con explosivos lanzados desde drones sacudió en la tarde de este martes el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, y dejó una persona muerta y más de diez heridas, entre ellas una niña de ocho años, confirmaron las autoridades.

El atentado ocurrió en la plaza principal del centro poblado, donde se encontraba un grupo de campesinos y habitantes de distintas veredas que se habían concentrado desde el lunes para exigir explicaciones a la Fuerza Pública por la muerte reciente de dos personas.

Según los primeros reportes, se registraron al menos dos fuertes detonaciones que generaron pánico entre la comunidad y afectaron varias viviendas cercanas.

Los heridos fueron trasladados al centro de salud de El Plateado y al hospital local del municipio de Argelia, donde recibieron atención médica.

Hasta el momento, las autoridades explicaron que no se ha hecho vocería sobre la gravedad de las lesiones y detalles del hecho, aunque se confirmó que entre los afectados hay civiles que se encontraban en la zona al momento de las explosiones.

Los hechos se habrían registrado hacia las 3:30 de la tarde y estarían relacionados con el lanzamiento o la activación de explosivos en el área donde se encontraba la concentración de personas. Las autoridades indicaron que continúan las verificaciones para esclarecer cómo se desarrolló el ataque.

Tras lo ocurrido, las autoridades del municipio de Argelia activaron un puesto de mando unificado y realizaron un consejo de seguridad para evaluar la situación de orden público registrada desde la mañana del lunes, cuando comenzaron las concentraciones comunitarias en el corregimiento.

Esas reuniones buscaban evitar una asonada contra la Policía y el Ejército, en medio del inconformismo de la comunidad por la muerte reciente de dos personas en el sector.

Como resultado de esos diálogos iniciales, se había acordado la realización de una reunión en la ciudad de Popayán para esclarecer los hechos que dieron origen a las protestas. Ese proceso quedó pendiente tras el ataque con explosivos registrado en la tarde del martes.

Desde el corregimiento de El Plateado se reportaron afectaciones a varias viviendas cercanas a la plaza principal, producto de las detonaciones, que generaron momentos de temor y zozobra entre los habitantes del centro poblado.

Frente a quién desató el ataque, las autoridades señalaron que una de las hipótesis apunta a estructuras armadas ilegales con presencia en esta zona del sur del Cauca, entre ellas el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Sin embargo, recalcaron que esa información hace parte de una línea de investigación preliminar y que no existe, por ahora, una atribución definitiva.