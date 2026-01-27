Nación

Ataque con drones en El Plateado, Cauca, deja un muerto y más de diez heridos; entre ellos, una niña

El atentado ocurrió en la plaza principal del centro poblado.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

27 de enero de 2026, 11:35 p. m.
Se registraron al menos dos fuertes detonaciones que generaron pánico entre la comunidad.
Se registraron al menos dos fuertes detonaciones que generaron pánico entre la comunidad. Foto: Redes sociales: ÚltimaHoraCol/Montaje:SEMANA

Un ataque con explosivos lanzados desde drones sacudió en la tarde de este martes el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, y dejó una persona muerta y más de diez heridas, entre ellas una niña de ocho años, confirmaron las autoridades.

El atentado ocurrió en la plaza principal del centro poblado, donde se encontraba un grupo de campesinos y habitantes de distintas veredas que se habían concentrado desde el lunes para exigir explicaciones a la Fuerza Pública por la muerte reciente de dos personas.

Según los primeros reportes, se registraron al menos dos fuertes detonaciones que generaron pánico entre la comunidad y afectaron varias viviendas cercanas.

Capturan a alias Pirulo, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc de Dagoberto Ramos, en zona rural del norte del Cauca

Los heridos fueron trasladados al centro de salud de El Plateado y al hospital local del municipio de Argelia, donde recibieron atención médica.

Bogotá

Murió un bebé de 11 meses en un jardín infantil y ahora capturan a su padre: esta sería la razón que daría un giro al caso

Nación

¿Presidente Petro omitió alerta de exdirector de la Dian sobre persona que aparece ahora mencionada con Pitufo?

Medellín

Caso Juan David Palacio: Fiscalía le imputó cargos y pidió que sea enviado a la cárcel

Bogotá

¿Lloverá este miércoles 28 de enero? Entregan pronóstico del clima en Bogotá

Bogotá

Educación Bogotá advierte que nómina de docentes del distrito no podrá ser pagada a tiempo porque “el Ministerio de Educación no ha girado” los recursos

Nación

Así fue el cruce de disparos entre policías y ladrones en pueblo de Cundinamarca

Nación

“Sin sentencia no hay condena y, sin condena, no hay prisión ni antecedentes”, habla el abogado de Alex Saab desde Italia

Nación

Hombre se lanzó a una represa en Huila al huir de un ataque armado y está desaparecido; una pareja fue asesinada en el mismo hecho

Nación

Cuatro soldados heridos en ataque de Aguachica fueron trasladados a Bogotá y permanecen en UCI con pronóstico reservado

Política

Petro insinuó que en ataque letal ordenado por Trump a narcolancha de Venezuela murieron colombianos. Esta es su versión

Hasta el momento, las autoridades explicaron que no se ha hecho vocería sobre la gravedad de las lesiones y detalles del hecho, aunque se confirmó que entre los afectados hay civiles que se encontraban en la zona al momento de las explosiones.

Los hechos se habrían registrado hacia las 3:30 de la tarde y estarían relacionados con el lanzamiento o la activación de explosivos en el área donde se encontraba la concentración de personas. Las autoridades indicaron que continúan las verificaciones para esclarecer cómo se desarrolló el ataque.

Tras lo ocurrido, las autoridades del municipio de Argelia activaron un puesto de mando unificado y realizaron un consejo de seguridad para evaluar la situación de orden público registrada desde la mañana del lunes, cuando comenzaron las concentraciones comunitarias en el corregimiento.

Policía terminó herido por detonación de vehículo cargado con explosivos en El Plateado, Cauca

Esas reuniones buscaban evitar una asonada contra la Policía y el Ejército, en medio del inconformismo de la comunidad por la muerte reciente de dos personas en el sector.

Como resultado de esos diálogos iniciales, se había acordado la realización de una reunión en la ciudad de Popayán para esclarecer los hechos que dieron origen a las protestas. Ese proceso quedó pendiente tras el ataque con explosivos registrado en la tarde del martes.

Desde el corregimiento de El Plateado se reportaron afectaciones a varias viviendas cercanas a la plaza principal, producto de las detonaciones, que generaron momentos de temor y zozobra entre los habitantes del centro poblado.

Terror en el Cauca: explota carro lleno de explosivos cerca de un colegio en El Plateado

Frente a quién desató el ataque, las autoridades señalaron que una de las hipótesis apunta a estructuras armadas ilegales con presencia en esta zona del sur del Cauca, entre ellas el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Sin embargo, recalcaron que esa información hace parte de una línea de investigación preliminar y que no existe, por ahora, una atribución definitiva.

Más de Nación

El bebé tenía solo 11 meses.

Murió un bebé de 11 meses en un jardín infantil y ahora capturan a su padre: esta sería la razón que daría un giro al caso

No

¿Presidente Petro omitió alerta de exdirector de la Dian sobre persona que aparece ahora mencionada con Pitufo?

Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la alcaldía de Daniel Quintero.

Caso Juan David Palacio: Fiscalía le imputó cargos y pidió que sea enviado a la cárcel

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.

¿Lloverá este miércoles 28 de enero? Entregan pronóstico del clima en Bogotá

Se registraron al menos dos fuertes detonaciones que generaron pánico entre la comunidad.

Ataque con drones en El Plateado, Cauca, deja un muerto y más de diez heridos; entre ellos, una niña

La secretaria de Educación de Bogotá le pidió a el ministro Daniel Rojas que revisara la tesis sobre el sueldo de los maestros de la ciudad.

Educación Bogotá advierte que nómina de docentes del distrito no podrá ser pagada a tiempo porque “el Ministerio de Educación no ha girado” los recursos

La policía acudió al sitio y halló tres armas de fuego, entre ellas, dos pistolas y un revólver, que, de acuerdo con las autoridades, fueron utilizadas por los delincuentes en el intento de robo.

Así fue el cruce de disparos entre policías y ladrones en pueblo de Cundinamarca

Dólares dinero billetes

“Sin sentencia no hay condena y, sin condena, no hay prisión ni antecedentes”, habla el abogado de Alex Saab desde Italia

Denuncia Eldon Martínez.

Denuncian acoso en la Asamblea de Guainía contra la contadora y la secretaria general

Marcha gremios de trabajadores

Movilizaciones este miércoles 28 de enero en Bogotá por el salario mínimo vital: horarios y puntos de concentración

Noticias Destacadas