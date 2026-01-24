Capturan a alias Pirulo, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc de Dagoberto Ramos, en zona rural del norte del Cauca

En desarrollo de operaciones militares ofensivas adelantadas en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Ejército Nacional capturaron a dos presuntos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Dagoberto Ramos Ortiz, entre ellos Cristian Ipia Ipia, alias Pirulo, señalado como tercer cabecilla de dicha organización criminal.

El resultado operacional se produjo en la vereda El Palo, en zona rural sobre la vía que comunica los municipios de Caloto y Corinto, en el norte del departamento del Cauca.

De acuerdo con la información oficial, las unidades militares adelantaban una tarea táctica de bloqueo como parte de una operación ofensiva, lo que permitió la captura de los dos sujetos sin que se registraran afectaciones a la población civil.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos fusiles AK-47, una pistola, varios proveedores para armamento de corto y largo alcance, así como un equipo de comunicaciones. Todo el material y los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de los procesos judiciales correspondientes.

Según información de inteligencia militar, alias Pirulo contaba con una trayectoria aproximada de nueve años dentro de la estructura criminal Dagoberto Ramos Ortiz.

En ese periodo, habría iniciado como guerrillero raso y posteriormente ascendido a cabecilla de escuadra y cabecilla de comisión, rol que desempeñaba al momento de su captura. En esta condición, tenía injerencia directa en la coordinación de actividades armadas, logísticas, asociadas al narcotráfico y al control territorial en varios municipios del norte del Cauca.

El comandante de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional, brigadier general Alirio Aponte Sepúlveda, señaló que “este sujeto sería responsable de dinamizar el accionar criminal de su comisión en municipios como Santander de Quilichao, Corinto, Caloto y Toribío, facilitando el tráfico de material de guerra e intendencia, así como el control de corredores de movilidad estratégicos empleados para actividades asociadas al narcotráfico”.

Entre junio y octubre de 2025, las autoridades registraron múltiples presencias armadas atribuidas a la comisión bajo su mando, relacionadas con labores de inteligencia delictiva, vigilancia ilegal a la Fuerza Pública, desplazamientos armados, uso de drones con fines criminales y la estructuración de acciones terroristas contra las tropas.

Estos hechos generaron zozobra, restricciones a la movilidad y temor entre la población civil del norte y oriente del Cauca. “Estas acciones evidencian el papel de alias Pirulo como uno de los principales dinamizadores del control armado ilegal en la región”, agregó el brigadier general Aponte Sepúlveda.