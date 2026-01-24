Nación

Operación militar en Vista Hermosa, Meta, dejó dos integrantes de las disidencias de las Farc de alias Calarcá muertos y material incautado

La acción se desarrolló con apoyo de varias unidades y coordinación con la Fiscalía.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

24 de enero de 2026, 9:45 p. m.
Los hechos se registraron en la vereda Alto Caño Cafra. Foto: Ejército Nacional

En la vereda Alto Caño Cafra, jurisdicción del municipio de Vista Hermosa, Meta, se desarrolló una operación militar que dejó como resultado la muerte de dos integrantes de las disidencias de las Farc de alias Calarcá y la incautación de material de guerra, intendencia y comunicaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo consistió en un ataque deliberado con iniciativa propia contra una comisión de la estructura Marco Aurelio Buendía, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño del Gaor Facción Calarcá.

Detalles de la masacre de 26 disidentes en Guaviare: supuestas filtraciones del Ejército estarían favoreciendo a grupo armado de Calarcá

Como resultado de la operación, fueron dados de baja dos integrantes de la comisión de seguridad del cabecilla de dicha estructura. En el lugar también se logró la incautación de material de guerra, entre el que se encuentran un fusil calibre 5.56 mm, cuatro proveedores metálicos para fusil y 144 cartuchos de munición del mismo calibre.

Los hechos se registraron en la vereda Alto Caño Cafra. Foto: Ejército Nacional

Adicionalmente, las autoridades reportaron la incautación de material de intendencia, correspondiente a un equipo de campaña, así como material de comunicaciones, que incluía una batería de radio, un cargador de radio y una planta eléctrica.

