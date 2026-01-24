Operación militar en Vista Hermosa, Meta, dejó dos integrantes de las disidencias de las Farc de alias Calarcá muertos y material incautado

En la vereda Alto Caño Cafra, jurisdicción del municipio de Vista Hermosa, Meta, se desarrolló una operación militar que dejó como resultado la muerte de dos integrantes de las disidencias de las Farc de alias Calarcá y la incautación de material de guerra, intendencia y comunicaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo consistió en un ataque deliberado con iniciativa propia contra una comisión de la estructura Marco Aurelio Buendía, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño del Gaor Facción Calarcá.

Como resultado de la operación, fueron dados de baja dos integrantes de la comisión de seguridad del cabecilla de dicha estructura. En el lugar también se logró la incautación de material de guerra, entre el que se encuentran un fusil calibre 5.56 mm, cuatro proveedores metálicos para fusil y 144 cartuchos de munición del mismo calibre.

Los hechos se registraron en la vereda Alto Caño Cafra. Foto: Ejército Nacional

Adicionalmente, las autoridades reportaron la incautación de material de intendencia, correspondiente a un equipo de campaña, así como material de comunicaciones, que incluía una batería de radio, un cargador de radio y una planta eléctrica.

Tras los hechos, se dispuso el ingreso de personal de actos urgentes de la Fiscalía 110 especializada contra organizaciones criminales, adscrita a DECOC Villavicencio, Meta, con el fin de adelantar los procedimientos judiciales correspondientes. Asimismo, se realizó el registro fotográfico del lugar.

De manera posterior, se efectuó la inserción de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI) y se dio continuidad a la maniobra en el área, conforme a lo establecido en el desarrollo de la operación.

Por su parte, el general Yor William Cotua, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, dio los detalles de la operación militar y manifestó que sus tropas siguen desplegadas en la vereda Alto Caño Cafra para garantizar la seguridad de la población civil y devolver la tranquilidad a la zona tras este operativo.