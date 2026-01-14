Jóvenes entre 18 y 22 años conformaban facción de Calarcá que se desmovilizó

El Ejército confirmó la desmovilización de una facción de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en el departamento del Chocó.

Ante el Ejército se entregaron 11 personas de alias Calarcá. Foto: Ejército

De acuerdo con la institución militar, 11 personas optaron por rendirse, entregar las armas e iniciar el proceso de desmovilización del gobierno nacional.

Fuentes militares confirmaron que dentro de los desmovilizados hay jóvenes entre los 18 y 22 años de edad.

“En zona rural, vereda Guaduas, jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, como resultado de las tareas de acción decisiva, adelantadas por esta unidad se obtuvo el cumplimiento del objetivo estratégico, que obedece a debilitar las capacidades de la amenaza”, dijo el Ejército.

Agregó la autoridad militar que: “en desarrollo de operaciones militares, tropas del Batallón de Infantería No. 12, orgánicas de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional, lograron el sometimiento a la justicia de la totalidad de la Comisión 34, perteneciente a la facción Calarcá del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, estructura del grupo armado organizado residual (GAO-r)”.

Se desmovilizó facción al servicio de alias Calarcá, según el Ejército. Foto: Ejército

Así mismo, indicó el Ejército que: “como consecuencia de la presión sostenida en la zona por las constantes operaciones militares, 11 integrantes de esta estructura armada ilegal, 10 hombres y una mujer, decidieron someterse voluntariamente a la justicia, entre ellos sus tres cabecillas principales conocidos en círculo criminal con los alias de Andrés, Jair y David”.

La acción de presión militar también produjo la incautación de material de guerra. “Fueron entregados y puestos a disposición de la entidad competente importantes elementos de guerra, entre ellos ocho armas largas, gran cantidad de munición de diferentes calibres, proveedores, material de intendencia, equipos de comunicación y cartillas ideológicas, incautación que debilita de manera significativa la capacidad delictiva, armada, logística y doctrinal de esta comisión”, explicó la autoridad militar.

Abundante material de guerra decomisó el Ejército en la operación militar. Foto: Ejército

Añadió el Ejército que: “este resultado operacional permite desarticular completamente la Comisión GAO-r 34, estructura activada en el año 2025 tras el desdoblamiento del GAO-r 36, la cual hacía parte del plan expansionista del Bloque Magdalena Medio, con intención de incursionar criminalmente en los departamentos de Chocó, Risaralda y Caldas”.