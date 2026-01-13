Nación

Once integrantes, incluidos tres cabecillas, se entregaron: desmantelada la Comisión 34 de las disidencias de ‘Calarcá’

La decisión surgió tras la presión de operaciones militares sostenidas.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

14 de enero de 2026, 2:39 a. m.
Entre los sometidos están los tres cabecillas alias Andrés, Jair y David.
Entre los sometidos están los tres cabecillas alias Andrés, Jair y David. Foto: Ejército Nacional

En la vereda Gauduas, del municipio de Carmen de Atrato, Chocó, once integrantes de la Comisión 34 de la facción ‘Calarcá’ del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc decidieron entregarse a la justicia. Entre ellos se encontraban tres de sus cabecillas principales, conocidos con los alias Andrés, Jair y David.

Durante la entrega, las autoridades incautaron ocho armas largas, munición, proveedores, material de intendencia, equipos de comunicación y cartillas ideológicas.

Colombia recuperó $7.300 millones por incumplimiento en contrato de drones, según el Ejército; irregularidades fueron denunciadas por SEMANA

Según información que divulgó el mismo presidente Gustavo Petro y datos del Ejército, la decisión de los mismos miembros del grupo armado surgió tras la presión de operaciones militares sostenidas por tropas del Batallón de Infantería No.12, de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional.

La operación buscaba debilitar las capacidades delictivas de la estructura, activada en 2025 tras el desdoblamiento de la Comisión 36, con planes de expansión en Chocó, Risaralda y Caldas.

Nación

Asesinaron a otro líder social, esta vez en Norte de Santander; es el segundo en lo que va del año en Colombia

Nación

El director de la cárcel de Neiva ya habría recibido amenazas antes del atentado en el que falleció su hijo de 11 años

Vehículos

Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje

Medellín

“Todo lo que se necesite”: Fico Gutiérrez ofrece ayuda al FBI para desenmarañar reunión del hijo de Nicolás Maduro con disidencias en Medellín

Nación

La Fiscalía pedirá la preclusión por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata en el escándalo de la Comunidad del Anillo

Nación

Salario mínimo: Consejo de Estado admitió primera demanda contra el decreto firmado por el presidente Petro

Cali

Cali devuelve la rumba a su horario habitual: estas son las nuevas horas para bares, discotecas y licoreras

Nación

Disidencias de Calarcá anuncian cese de acciones terroristas contra la fuerza pública: esto dijeron

Nación

Tragedia en una casa del terror: menor de edad resultó quemado mientras trabajaba y su empleador no responde

Nación

Fiscal Luz Adriana Camargo ‘premió’ al funcionario que debió informarle del escándalo de alias Calarcá y no lo hizo

Entre los once sometidos, diez son hombres y una mujer. Todos expresaron su intención de acogerse al proceso legal correspondiente y solicitaron garantía para su vida e integridad durante el procedimiento.

Alias Santiago, señalado como poderoso narcotraficante del ELN, fue dado de baja por el Ejército

El Ejército Nacional destacó que la operación se realizó bajo estricta observancia de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, asegurando la seguridad de los integrantes durante la entrega.

Además de la entrega voluntaria de los miembros, se incautó material estratégico que, según la institución, disminuyen significativamente la capacidad armada, logística y doctrinal de la comisión.

Las personas sometidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente y actualmente avanzan los trámites de desmovilización con el apoyo del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, resaltó la importancia del golpe operativo y la labor de las tropas en la zona. Por su parte, Petro recordó que en otras acciones recientes en el Pacífico sur también se incautaron dos toneladas de cocaína y se capturó a tres personas.

La Comisión 34 formaba parte de la estrategia expansionista del Bloque Magdalena Medio (Gentil Duarte) y se encontraba activa desde 2025.

Su desarticulación representa un debilitamiento de la estructura criminal en el Chocó, aunque el Ejército advierte que el control territorial puede seguir siendo objeto de disputas entre otras facciones delictivas de la región.

Ejército reporta huida de cabecillas guerrilleros a Colombia tras operativos de EE. UU. en Venezuela

Esta operación en Chocó se suma a otras acciones contra la expansión de las disidencias de alias Calarcá en el país. En septiembre de 2025, el Gaula del Ejército Nacional, junto con la Fiscalía, logró capturar a un presunto disidente que delinquía en Antioquia y Caldas, y decomisar armas de fuego y material estratégico que fortalecieron las investigaciones sobre estas estructuras.

Durante esa intervención, los uniformados fueron recibidos a disparos, pero mediante maniobras tácticas lograron capturar al objetivo, identificado como Gilberto Duarte Cardona, alias Andrés, quien estaría a cargo de las finanzas de esa comisión.

En ese operativo se incautaron un fusil calibre 5.56 mm, una Mini Uzi, más de 120 unidades de munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y brazaletes alusivos a la estructura criminal.

Más de Nación

asesinato

Asesinaron a otro líder social, esta vez en Norte de Santander; es el segundo en lo que va del año en Colombia

La tragedia ocurrió este 13 de enero, en horas de la mañana.

El director de la cárcel de Neiva ya habría recibido amenazas antes del atentado en el que falleció su hijo de 11 años

Entre los sometidos están los tres cabecillas alias Andrés, Jair y David.

Once integrantes, incluidos tres cabecillas, se entregaron: desmantelada la Comisión 34 de las disidencias de ‘Calarcá’

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

“Todo lo que se necesite”: Fico Gutiérrez ofrece ayuda al FBI para desenmarañar reunión del hijo de Nicolás Maduro con disidencias en Medellín

Policías lideraban red de contrabando de cigarrillos, licores y cosméticos a Costa Caribe.

La Fiscalía pedirá la preclusión por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata en el escándalo de la Comunidad del Anillo

Gustavo Petro salario minimo

Salario mínimo: Consejo de Estado admitió primera demanda contra el decreto firmado por el presidente Petro

El sector de La Luna tiene diversos establecimientos como bares y discotecas que se han visto afectadas por los cierres a dos horas antes que los demás locales dedicados a la misma actividad económica.

Cali devuelve la rumba a su horario habitual: estas son las nuevas horas para bares, discotecas y licoreras

El alcalde Carlos Fernando Galán respondió a críticas sobre el alza en el pasaje de TransMilenio.

Alcalde Galán responde a críticas sobre el aumento de la tarifa de TransMilenio: le pidió al Gobierno Nacional asumir su parte de la responsabilidad

Estado médico del coronel (r) Renato Solano Osorio, subdirector de la cárcel de Neiva, es crítico.

“Sufrió daño en tres órganos”: entregan parte médico del subdirector de la cárcel de Neiva, víctima de atentado en el que murió un niño

Noticias Destacadas