Once integrantes, incluidos tres cabecillas, se entregaron: desmantelada la Comisión 34 de las disidencias de ‘Calarcá’

En la vereda Gauduas, del municipio de Carmen de Atrato, Chocó, once integrantes de la Comisión 34 de la facción ‘Calarcá’ del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc decidieron entregarse a la justicia. Entre ellos se encontraban tres de sus cabecillas principales, conocidos con los alias Andrés, Jair y David.

Durante la entrega, las autoridades incautaron ocho armas largas, munición, proveedores, material de intendencia, equipos de comunicación y cartillas ideológicas.

Según información que divulgó el mismo presidente Gustavo Petro y datos del Ejército, la decisión de los mismos miembros del grupo armado surgió tras la presión de operaciones militares sostenidas por tropas del Batallón de Infantería No.12, de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional.

La operación buscaba debilitar las capacidades delictivas de la estructura, activada en 2025 tras el desdoblamiento de la Comisión 36, con planes de expansión en Chocó, Risaralda y Caldas.

Entre los once sometidos, diez son hombres y una mujer. Todos expresaron su intención de acogerse al proceso legal correspondiente y solicitaron garantía para su vida e integridad durante el procedimiento.

El Ejército Nacional destacó que la operación se realizó bajo estricta observancia de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, asegurando la seguridad de los integrantes durante la entrega.

Además de la entrega voluntaria de los miembros, se incautó material estratégico que, según la institución, disminuyen significativamente la capacidad armada, logística y doctrinal de la comisión.

Las personas sometidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente y actualmente avanzan los trámites de desmovilización con el apoyo del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, resaltó la importancia del golpe operativo y la labor de las tropas en la zona. Por su parte, Petro recordó que en otras acciones recientes en el Pacífico sur también se incautaron dos toneladas de cocaína y se capturó a tres personas.

La Comisión 34 formaba parte de la estrategia expansionista del Bloque Magdalena Medio (Gentil Duarte) y se encontraba activa desde 2025.

Su desarticulación representa un debilitamiento de la estructura criminal en el Chocó, aunque el Ejército advierte que el control territorial puede seguir siendo objeto de disputas entre otras facciones delictivas de la región.

Esta operación en Chocó se suma a otras acciones contra la expansión de las disidencias de alias Calarcá en el país. En septiembre de 2025, el Gaula del Ejército Nacional, junto con la Fiscalía, logró capturar a un presunto disidente que delinquía en Antioquia y Caldas, y decomisar armas de fuego y material estratégico que fortalecieron las investigaciones sobre estas estructuras.

Durante esa intervención, los uniformados fueron recibidos a disparos, pero mediante maniobras tácticas lograron capturar al objetivo, identificado como Gilberto Duarte Cardona, alias Andrés, quien estaría a cargo de las finanzas de esa comisión.

En ese operativo se incautaron un fusil calibre 5.56 mm, una Mini Uzi, más de 120 unidades de munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y brazaletes alusivos a la estructura criminal.