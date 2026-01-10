Colombia recuperó $7.300 millones por incumplimiento en contrato de drones, según el Ejército; irregularidades fueron denunciadas por SEMANA

Colombia logró recuperar 7.300 millones de pesos de un contrato para la compra de drones, cuyo incumplimiento fue denunciado por SEMANA.

Así lo informó este sábado, 10 de enero, la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional.

“El día viernes 9 de enero de 2026, la empresa GECI Española giró al Tesoro Nacional más de 7.300 millones de pesos como sanción y recuperación del pago anticipado del contrato 258 - 2023 CENAC Aviación-EJC correspondiente a la adquisición de una aeronave no tripulada”, señaló la fuerza castrense.

El dinero, según precisó la institución, “había sido solicitado por la Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional, acorde al recurso de reposición con el cual se confirmó la declaratoria de incumplimiento para la entrega del bien (dron), de acuerdo a lo establecido en la resolución N.° 2025180040554623 del 29 de diciembre de 2025″.

El pago, indicaron, corresponde “a la gestión articulada de la Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional, así como a la gestión adelantada por el gerente de dicho contrato, en cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos vigentes”.

La denuncia de SEMANA evidenció falencias en la adquisición de un dron por un valor superior a los 10.000 millones de pesos.

La historia se remonta al año 2023, cuando la DAVVA solicitó comprar un sofisticado dron para hacer tareas de reconocimiento en terreno, para obtener una ventaja militar sobre los grupos criminales en el país.

Para la compra, se destinaron 10.500 millones de pesos. Sin embargo, en una auditoría, a la que tuvo acceso SEMANA, la Contraloría General de la República advirtió serias inconsistencias en el proceso de adquisición del equipo electrónico.

La Contraloría le envió una carta al presidente Petro y al ministro de Hacienda realizando la respectiva solicitud. Foto: Colprensa

“El Ejército tomó la decisión de adquirir este equipo sin un referente en físico. (…) Esta adquisición se basó en la información suministrada a través de un folleto y un video presentado por el oferente”, señaló entonces el documento en poder de SEMANA.

De los 10.500 millones de pesos, el Ejército pagó el 49 % como anticipo al contratista. Este medio de comunicación conoció que luego de dos años de no haber recibido el dron, el Ejército inició el proceso sancionatorio para recuperar ese 49 % del anticipo que se pagó.

Desde el propio Ejército reconocieron que la ventaja militar que se pensaba obtener con el dron se perderá, debido a que los dineros volverán al tesoro nacional y deberá hacerse de nuevo la gestión ante el Ministerio de Defensa y de Hacienda para que asignen los recursos.