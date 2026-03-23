Nación

Ejército denuncia asonada contra sus tropas en el municipio de Mercaderes, Cauca: disidencias de las Farc estarían detrás

Los hechos se registraron tras la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
23 de marzo de 2026, 8:42 a. m.
Tropas del Ejército fueron objeto de una asonada en la vereda Campo Alegre, del municipio de Mercaderes, Cauca.
Tropas del Ejército fueron objeto de una asonada en la vereda Campo Alegre, del municipio de Mercaderes, Cauca. Foto: Ejército

La Tercera División del Ejército Nacional denunció en las últimas horas una asonada que se registró contra las tropas de la Brigada 29 en la vereda Campo Alegre, del municipio de Mercaderes, en el departamento del Cauca.

Nueva asonada en Jamundí: cerca de 200 personas, instrumentalizadas por las disidencias, obstaculizan operaciones militares

La institución aseguró que un grupo de personas, al parecer instrumentalizadas por la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, le bloqueó el paso a los uniformados en medio de operaciones militares.

Precisamente, los hechos ocurridos en las últimas horas se presentaron tras la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en la zona, en medio de la presión contra las economías ilícitas.

El Ejército explicó que, tras los hechos, las tropas decidieron replegarse de manera organizada hacia un área segura ubicada sobre la vía Panamericana, sin perder el control de la situación y respetando los derechos humanos.

Cali

Tragedia en Valle del Cauca: padre e hijo menor de edad murieron en terrible accidente cuando iban en moto; una mujer quedó herida

Cali

Nueva asonada en Jamundí: cerca de 200 personas, instrumentalizadas por las disidencias, obstaculizan operaciones militares

Cali

Buenaventura le apuesta al futuro: formación gratis en tecnología para que los jóvenes cambien su historia

Cali

Así desmantelaron los centros ilegales que desguazaban motos en tiempo récord en Cali

Cali

J Balvin llegó a Cali, recorrió el barrio Obrero y se llevó una obra urbana que proyecta el talento local al mundo

Cali

Alcalde de Pitalito crea moneda para habitantes de calle y asegura reducción del delito: “Dar dinero en efectivo alimenta la adicción”

Cali

Cali le apuesta a la prevención para enfrentar las lluvias: secretario de Gestión del Riesgo explica la hoja de ruta del Distrito

Nación

Fiscalía confirma que secuestro de militares en asonadas hace parte de un plan articulado de las disidencias de las Farc

Cali

Ejército, en medio de una asonada en el corregimiento de La Liberia: denuncian presiones de las disidencias a la población en Jamundí

Nación

Nueva asonada contra el Ejército deja 18 soldados secuestrados en Chocó en medio de una operación contra el ELN

Desde la institución rechazaron estas acciones que buscan afectar la misión constitucional del Ejército Nacional y anunciaron una denuncia ante las autoridades competentes para las respectivas investigaciones.

En la noche de este domingo, 22 de marzo, la institución también reportó una nueva asonada, esta vez en la vereda La Novillera de Jamundí, municipio ubicado en el sur del Valle del Cauca.

Allí, cerca de 200 personas, presuntamente instrumentalizadas por la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, estarían intentando frenar el avance de las operaciones militares en la zona.

Fiscalía confirma que secuestro de militares en asonadas hace parte de un plan articulado de las disidencias de las Farc

“En la vereda La Novillera, corregimiento de Río Claro, en Jamundí, Valle del Cauca, tropas de la Tercera Brigada atienden una asonada en la que participan cerca de 200 personas”, informó la Tercera División del Ejército.

De acuerdo con el reporte, los hechos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para que esta adelante las acciones judiciales correspondientes, debido a la posible comisión de delitos.

Este hecho es el segundo que se presenta en esta zona en el mes. El otro ocurrió el viernes 6 de marzo cuando tropas de la Tercera División del Ejército enfrentaron a grupos irregulares en zona rural de Jamundí.