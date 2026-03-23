Ejército denuncia asonada contra sus tropas en el municipio de Mercaderes, Cauca: disidencias de las Farc estarían detrás

La Tercera División del Ejército Nacional denunció en las últimas horas una asonada que se registró contra las tropas de la Brigada 29 en la vereda Campo Alegre, del municipio de Mercaderes, en el departamento del Cauca.

Nueva asonada en Jamundí: cerca de 200 personas, instrumentalizadas por las disidencias, obstaculizan operaciones militares

La institución aseguró que un grupo de personas, al parecer instrumentalizadas por la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, le bloqueó el paso a los uniformados en medio de operaciones militares.

Precisamente, los hechos ocurridos en las últimas horas se presentaron tras la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en la zona, en medio de la presión contra las economías ilícitas.

El Ejército explicó que, tras los hechos, las tropas decidieron replegarse de manera organizada hacia un área segura ubicada sobre la vía Panamericana, sin perder el control de la situación y respetando los derechos humanos.

Desde la institución rechazaron estas acciones que buscan afectar la misión constitucional del Ejército Nacional y anunciaron una denuncia ante las autoridades competentes para las respectivas investigaciones.

En la noche de este domingo, 22 de marzo, la institución también reportó una nueva asonada, esta vez en la vereda La Novillera de Jamundí, municipio ubicado en el sur del Valle del Cauca.

Allí, cerca de 200 personas, presuntamente instrumentalizadas por la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, estarían intentando frenar el avance de las operaciones militares en la zona.

Fiscalía confirma que secuestro de militares en asonadas hace parte de un plan articulado de las disidencias de las Farc

“En la vereda La Novillera, corregimiento de Río Claro, en Jamundí, Valle del Cauca, tropas de la Tercera Brigada atienden una asonada en la que participan cerca de 200 personas”, informó la Tercera División del Ejército.

De acuerdo con el reporte, los hechos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para que esta adelante las acciones judiciales correspondientes, debido a la posible comisión de delitos.

Este hecho es el segundo que se presenta en esta zona en el mes. El otro ocurrió el viernes 6 de marzo cuando tropas de la Tercera División del Ejército enfrentaron a grupos irregulares en zona rural de Jamundí.