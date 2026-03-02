Nación

Fiscalía confirma que secuestro de militares en asonadas hace parte de un plan articulado de las disidencias de las Farc

Dos hombres señalados de liderar asonadas fueron capturados y presentados ante jueces de control de garantías.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 8:26 a. m.
Las disidencias de las Farc serían responsables de coordinar asonadas contra la Fuerza Pública.
Las disidencias de las Farc serían responsables de coordinar asonadas contra la Fuerza Pública. Foto: REDES SOCIALES

Una investigación de la Fiscalía permitió establecer lo que parecía tan evidente para las autoridades: las asonadas contra la fuerza pública en diferentes regiones del país tenían una motivación, presión o impulso de los grupos criminales que defienden los cultivos ilícitos, el control del narcotráfico o la minería ilegal.

El secuestro de militares en supuestas exigencias sociales no era otra cosa que un “plan articulado” con las disidencias de las Farc, con el propósito de alejar a las autoridades de los cultivos ilícitos y el tráfico de estupefacientes. Movían a la población y retenían contra su voluntad a los uniformados.

Denuncian asonada contra el Ejército en Jamundí, Valle.
Denuncian asonada contra el Ejército en Jamundí, Valle. Foto: Suministrado a Semana

“El primer hecho ocurrió entre el 6 y el 8 de marzo de 2025, en el corregimiento El Plateado, e involucró a 28 policías. El segundo se registró en junio del mismo año y estuvo dirigido contra 57 militares que fueron llevados a la fuerza de la vereda La Hacienda al sector Fondas, en El Tambo. El tercer evento delictivo sucedió entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025, en el cerro El Tigre ubicado en el corregimiento Honduras, donde 72 militares fueron retenidos”, dijo la Fiscalía.

Las investigaciones permitieron establecer que dos personas serían responsables de coordinar, servir como negociadores y movilizar a la población en contra de la Fuerza Pública, con el único objetivo de obligarla a salir de los territorios, de esta manera garantizar que los operativos no se extiendan a los laboratorios y cultivos para el procesamiento de cocaína.

