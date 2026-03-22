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Nueva asonada en Jamundí: cerca de 200 personas, instrumentalizadas por las disidencias, obstaculizan operaciones militares

El Ejército Nacional denunció que la estructura Jaime Martínez estaría detrás de los hechos.

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Redacción Nación
22 de marzo de 2026, 9:06 p. m.
Tropas de la Tercera Brigada atienden una asonada en la que participan cerca de 200 personas.
Tropas de la Tercera Brigada atienden una asonada en la que participan cerca de 200 personas. Foto: X: @Ejercito_Div3

En las últimas horas de este domingo 22 de marzo, tropas de la Tercera Brigada reportaron una asonada en la vereda La Novillera de Jamundí, municipio ubicado en el sur del Valle del Cauca.

Allí, cerca de 200 personas, presuntamente instrumentalizadas por la estructura Jaime Martínez, estarían intentando frenar el avance de las operaciones militares en la zona.

“En la vereda La Novillera, corregimiento de Río Claro, en Jamundí, Valle del Cauca, tropas de la Tercera Brigada atienden una asonada en la que participan cerca de 200 personas, quienes, al parecer, estarían siendo instrumentalizadas y constreñidas por el GAO-r Estructura Jaime Martínez, con el fin de obstaculizar el avance de las operaciones militares que se desarrollan en este sector”, indicó la Tercera División del Ejército Nacional por medio de su cuenta en X.

De acuerdo con el reporte, los hechos serán reportados ante la Fiscalía General de la Nación para que esta adelante las acciones judiciales correspondientes, debido a la posible comisión de delitos como asonada.

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“Estos hechos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones y las acciones judiciales a que haya lugar, por posibles conductas punibles como asonada, concierto para delinquir y constreñimiento ilegal”, informaron a través de un reporte publicado en X.

En el corregimiento de Ampudia, en zona rural de Jamundí, el Ejército fue blanco de ataques con drones cargados de explosivos

El Ejército Nacional de Colombia indicó que condena firmemente cualquier acción contra el orden público y que reafirma que sus tropas actúan en la zona respetando los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

“El Ejército Nacional rechaza de manera contundente cualquier acción que atente contra el orden público y el cumplimiento de la misión constitucional de las tropas, que permanecen en el área con apego a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, concluye en su reporte.

La Contraloría no solamente detectó presuntas irregularidades en la política de seguros de las aeronaves del Ejército, sino también en la adquisición de drones para tareas de inteligencia.
Este reciente hecho es el segundo presentado en el mes. Foto: Álvaro Tavera-COLPRENSA

Este reciente hecho es el segundo presentado en el mes. El otro ocurrió el viernes 6 de marzo cuando tropas de la Tercera División del Ejército enfrentaron a grupos irregulares en zona rural de Jamundí, Valle, siendo blanco de un grave atentado con drones cargados de explosivos.

Según el diario El País, el atentado no dejó personas lesionadas. Este hecho sucedió después de que el Ejército descubriera explosivos en otro municipio: en Suárez, Cauca.