Desesperada carta de familiares de herido por las disidencias en Jamundí: piden que no lo trasladen de clínica en Cali

Por medio de una carta, familiares de un hombre herido de bala por delincuentes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC reclaman que no sea trasladado del centro asistencial donde es atendido, pues temen que se ponga su vida aún más en riesgo.

El herido, cuya identidad se omite para proteger su integridad y la de su familia, fue herido el viernes 13 de marzo, en el corregimiento de Timba, en el sur de Jamundí, Valle del Cauca.

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“Nuestro familiar fue atacado con armas de fuego por integrantes de las disidencias de las FARC, estructura conocida como Jaime Martínez. Durante el ataque recibió múltiples disparos. Dos de ellos impactaron su cuerpo de forma crítica: uno muy cerca de la médula espinal, comprometiéndola seriamente, y otro que atravesó su cuello de atrás hacia delante”, describe el escrito.

El herido es atendido en una sala de hospitalización de la Clínica Valle del Lili en Cali; su estado de salud es delicado, pues los reportes médicos indican que su médula espinal presenta una inflamación severa que impide realizar una cirugía inmediata hasta que no haya una disminución en la inflamación.

El herido está en la Fundación Valle del Lili. Foto: Cortesía ( Tomada de la web de la FVL.

Solo en ese momento se podrá determinar el verdadero alcance de las lesiones. Además, debido a las balas, presenta compromiso pulmonar por una herida que continúa sangrando.

Según sus familiares, los especialistas han advertido que sus probabilidades de sobrevivir o caminar son muy bajas y que su estado requiere atención de alta complejidad.

Por esa razón, tomaron la decisión de manifestar su preocupación, pues temen que un traslado en estas condiciones puede poner en riesgo su estabilidad clínica, sus posibilidades de recuperación y, finalmente, su vida.

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“Actualmente se encuentra en una institución de alta complejidad con el equipo médico que conoce su caso y está manejando su estado crítico”, dicen en la carta. Pero decisiones administrativas relacionadas con la cobertura de la EPS podrían significar un traslado a otra entidad.

“Nuestro familiar es víctima directa de la violencia y el conflicto armado que aún golpea a nuestro país. Por esta razón, solicitamos respeto por su derecho fundamental a la vida, a la salud y a recibir atención médica adecuada”, indicaron.

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Además, elevaron una súplica: “Pedimos respetuosamente a las autoridades de salud, a la E.P.S. correspondiente y a los entes de control que intervengan de manera urgente para garantizar que reciba la atención médica que su estado de salud requiere y evitar un traslado que pueda agravar su condición”.