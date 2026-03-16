Juez deja en libertad al ‘influencer’ Javier Arias Stunt, detenido con un arsenal y $ 208 millones en efectivo

Un juez de control de garantías de Medellín dejó en libertad al influencer Javier Arias Castañeda. La decisión fue tomada esta tarde de lunes, 16 de marzo, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el generador de contenido antioqueño.

SEMANA conoció que Javiar Arias Castañeda fue imputado por porte ilegal de armas de fuego, pues fue capturado el jueves, según la Policía, en poder de dos pistolas de varios calibres, dos escopetas calibre 12, una carabina de precisión calibre 22 y 1.926 cartuchos de diversos calibres (12, 9 mm, .22 y .25), radios de comunicación y 208 millones de pesos en efectivo.

Javier Arias Stunt, capturado en Necoclí con un armamento y dinero en efectivo. Foto: Dijín y redes sociales

Arias Castañeda negó los cargos, pero seguirá vinculado a la investigación, en la que se demostrará si es o no responsable del delito de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego de uso personal.

El sábado 14 de marzo, varios de sus seguidores protestaron en Necoclí, su tierra natal, para exigir que se le dejara en libertad.

Horas antes de su captura, Javier Arias Stunt estaba en sus redes sociales promocionando la rifa de un premio mayor de 60 millones de pesos y uno menor de 15 millones de pesos.

El influencer alcanzó la fama en el mundo del stunt, disciplina de acrobacias en motocicleta, y en las carreras Moto GP. Posteriormente, se hizo más conocido entre los colombianos por sus extravagantes sorteos, como el de apartamentos totalmente amoblados, con premios que incluían autos de lujo y cuatrimotos.

Estas dos actividades le permitieron alcanzar más de 1,3 millones de seguidores solamente en Instagram.

¿Quién es el excéntrico ‘influencer’ Javier Arias Stunt, capturado con armamento y dinero en el Urabá antioqueño?

En su cuenta de esa red social ha hecho gala de sus viajes por diferentes países, como España, Dubái, Jamaica, Ecuador, Panamá, Holanda, Viena, Milán, Francia, México, algunos de África y Brasil.

Precisamente, según relató él mismo en sus diferentes transmisiones, fue en este país donde conoció el complejo sistema de sorteos que lo llevó a ser reconocido en Colombia y en algunos países de Centroamérica, como Guatemala, donde es invitado especial a eventos de stunt.

Este es el hombre que se pasea en una Cybertruck en Antioquia