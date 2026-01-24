Disidencia Jaime Martínez instala nuevas vallas en Jamundí y la comunidad cuestiona presencia del Ejército en la zona

Nuevas vallas atribuidas a la disidencia Jaime Martínez aparecieron en las últimas horas en el corregimiento de San Antonio, zona rural de Jamundí, reactivando la preocupación de la comunidad por la ausencia de fuerza pública y el incumplimiento de anuncios oficiales sobre control territorial.

Habitantes del sector señalaron que, tras un cierre de año sin presencia visible de este grupo armado, las vallas volvieron a instalarse en puntos estratégicos del corregimiento. “Volvieron a aparecer como si nada hubiera pasado y aquí no se ve al Ejército”, manifestó un líder comunitario, al advertir que la situación genera temor entre la población civil.

Esta es una de las vallas que las disidencias de las Farc han puesto en diferentes municipios del Cauca y Nariño. Esas estructuras prohíben el proselitismo de candidatos de derecha, específicamente del Centro Democrático. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

La reaparición de estos mensajes ilegales reavivó los cuestionamientos hacia la Gobernación del Valle del Cauca, luego de que la gobernadora Dilian Francisca Toro afirmara públicamente que existe presencia militar en la zona rural de Jamundí. Sin embargo, pobladores aseguran que dicha presencia no es evidente. “Dicen que hay Ejército, pero nosotros no lo vemos patrullando ni garantizando seguridad”, afirmó otro habitante de San Antonio.

Elecciones bajo amenaza: SEMANA revela cómo las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo planean interferir en la contienda electoral. Hay zonas donde el voto no será libre

La comunidad también recordó los anuncios relacionados con la intervención de la vía San Antonio–Villa Colombia, una obra que, según compromisos oficiales, buscaba reducir la presión de los grupos armados ilegales sobre la población. A la fecha, residentes aseguran que no hay avances visibles y que el control territorial sigue en manos de estructuras armadas.

A esto se suma el reclamo por la vía Río Claro–Villa Colombia, proyecto que fue priorizado en una mesa de participación ciudadana, donde la mayoría de asistentes votó por la intervención de este corredor vial por encima de otras necesidades. “La gente apoyó masivamente esa vía y hoy no ha pasado nada”, señalaron voceros comunitarios, quienes insisten en que la falta de obras y seguridad ha favorecido el fortalecimiento de las disidencias.

Frente a este panorama, líderes locales cuestionaron los anuncios sobre la construcción de un batallón militar en la zona. “Ese batallón solo existe en los discursos; en el territorio no hay presencia real”, afirmó un representante comunitario, al advertir que la situación de seguridad en este inicio de 2026 es similar, e incluso más compleja, que la del año anterior.

Hasta el momento, ni la Gobernación del Valle del Cauca ni las autoridades militares se han pronunciado oficialmente sobre la instalación de las nuevas vallas ni sobre el estado actual de las intervenciones viales anunciadas para la zona rural de Jamundí.