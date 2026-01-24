Valle del Cauca

Disidencia Jaime Martínez instala nuevas vallas en Jamundí y la comunidad cuestiona presencia del Ejército en la zona

Frente a este panorama, líderes locales cuestionaron los anuncios sobre la construcción de un batallón militar en el sector.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 3:17 p. m.
Vallas de las disidencias de las Farc que aparecieron en Jamundí, Valle del Cauca.
Vallas de las disidencias de las Farc que aparecieron en Jamundí, Valle del Cauca. Foto: cortesía

Nuevas vallas atribuidas a la disidencia Jaime Martínez aparecieron en las últimas horas en el corregimiento de San Antonio, zona rural de Jamundí, reactivando la preocupación de la comunidad por la ausencia de fuerza pública y el incumplimiento de anuncios oficiales sobre control territorial.

Habitantes del sector señalaron que, tras un cierre de año sin presencia visible de este grupo armado, las vallas volvieron a instalarse en puntos estratégicos del corregimiento. “Volvieron a aparecer como si nada hubiera pasado y aquí no se ve al Ejército”, manifestó un líder comunitario, al advertir que la situación genera temor entre la población civil.

Esta es una de las vallas que las disidencias de las Farc han puesto en diferentes municipios del Cauca y Nariño. Esas estructuras prohíben el proselitismo de candidatos de derecha, específicamente del Centro Democrático.
Esta es una de las vallas que las disidencias de las Farc han puesto en diferentes municipios del Cauca y Nariño. Esas estructuras prohíben el proselitismo de candidatos de derecha, específicamente del Centro Democrático. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

La reaparición de estos mensajes ilegales reavivó los cuestionamientos hacia la Gobernación del Valle del Cauca, luego de que la gobernadora Dilian Francisca Toro afirmara públicamente que existe presencia militar en la zona rural de Jamundí. Sin embargo, pobladores aseguran que dicha presencia no es evidente. “Dicen que hay Ejército, pero nosotros no lo vemos patrullando ni garantizando seguridad”, afirmó otro habitante de San Antonio.

Elecciones bajo amenaza: SEMANA revela cómo las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo planean interferir en la contienda electoral. Hay zonas donde el voto no será libre

La comunidad también recordó los anuncios relacionados con la intervención de la vía San Antonio–Villa Colombia, una obra que, según compromisos oficiales, buscaba reducir la presión de los grupos armados ilegales sobre la población. A la fecha, residentes aseguran que no hay avances visibles y que el control territorial sigue en manos de estructuras armadas.

Cali

Procuraduría ratifica suspensión de Diego Hau por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado en Cali

Cali

Cuatro soldados heridos tras ataque con drones cargados con explosivos en Dagua: disidencias de Mordisco son las responsables

Cali

Habla sargento (r) que lloró de indignación cuando el ministro de la Igualdad sacó a su tropa a empujones de Toribío: “Hubo agentes externos”

Cali

Él era Diego Mazabel, reconocido empresario que fue asesinado en Cali

Cali

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de agresión a soldados en Toribío, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Cali

Asesinan en Cali a Diego Mazabel, reconocido ‘wedding planner’ y promotor de eventos: todo ocurrió en un aparente intento de robo

Cali

Invima advierte que hay un alimento envenenado en varios países, ¿Colombia está en alerta?

Cali

Policía terminó herido por detonación de vehículo cargado con explosivos en El Plateado, Cauca

Cali

Roban en Jamundí dos tractocamiones tipo niñeras cargados con camionetas de alta gama

Cali

Así funciona el peaje ilegal de las disidencias en zona rural de Jamundí: motos pagan $8.000 y carros $15.000

A esto se suma el reclamo por la vía Río Claro–Villa Colombia, proyecto que fue priorizado en una mesa de participación ciudadana, donde la mayoría de asistentes votó por la intervención de este corredor vial por encima de otras necesidades. “La gente apoyó masivamente esa vía y hoy no ha pasado nada”, señalaron voceros comunitarios, quienes insisten en que la falta de obras y seguridad ha favorecido el fortalecimiento de las disidencias.

Frente a este panorama, líderes locales cuestionaron los anuncios sobre la construcción de un batallón militar en la zona. “Ese batallón solo existe en los discursos; en el territorio no hay presencia real”, afirmó un representante comunitario, al advertir que la situación de seguridad en este inicio de 2026 es similar, e incluso más compleja, que la del año anterior.

Hasta el momento, ni la Gobernación del Valle del Cauca ni las autoridades militares se han pronunciado oficialmente sobre la instalación de las nuevas vallas ni sobre el estado actual de las intervenciones viales anunciadas para la zona rural de Jamundí.

Más de Cali

Vallas de las disidencias de las Farc que aparecieron en Jamundí, Valle del Cauca

Disidencia Jaime Martínez instala nuevas vallas en Jamundí y la comunidad cuestiona presencia del Ejército en la zona

Diego Hau secretario de gobierno de Cali.

Procuraduría ratifica suspensión de Diego Hau por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado en Cali

Las gasas blancas que cubren la espalda del soldado tapan las heridas causadas con la metralla del explosivo que llevaba un dron.

Cuatro soldados heridos tras ataque con drones cargados con explosivos en Dagua: disidencias de Mordisco son las responsables

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Habla sargento (r) que lloró de indignación cuando el ministro de la Igualdad sacó a su tropa a empujones de Toribío: “Hubo agentes externos”

Diego Mazabel, empresario de eventos asesinado en Cali

Él era Diego Mazabel, reconocido empresario que fue asesinado en Cali

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de agresión a soldados en Toribío, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Diego Mazabel, reconocido promotor de eventos, asesinado en Cali

Asesinan en Cali a Diego Mazabel, reconocido ‘wedding planner’ y promotor de eventos: todo ocurrió en un aparente intento de robo

El Invima lanzó la alerta a través de un comunicado.

Invima advierte que hay un alimento envenenado en varios países, ¿Colombia está en alerta?

Policía Nacional

Policía terminó herido por detonación de vehículo cargado con explosivos en El Plateado, Cauca

Carro con explosivos en el Cauca.

Terror en el Cauca: explota carro lleno de explosivos cerca de un colegio en El Plateado

Noticias Destacadas