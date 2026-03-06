En el corregimiento de Ampudia, en zona rural de Jamundí, el Ejército fue blanco de ataques con drones cargados de explosivos

Tropas de la Tercera División del Ejército que enfrentan a grupos irregulares en zona rural de Jamundí, Valle, reportaron este viernes, 6 de marzo, ser blanco de un grave atentado con drones cargados de explosivos.

Según el diario El País, el atentado no dejó personas lesionadas.

El hecho sucedió después de que el Ejército descubriera explosivos en otro municipio: en Suárez, Cauca.

Allí, de manera controlada, activaron varios artefactos explosivos para evitar que estos hicieran daño en la población civil y en las mismas tropas.

“En la vereda La Turbina del municipio de Suárez, Cauca, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 5 localizaron y destruyeron de manera controlada cinco artefactos explosivos tipo tatuco, instalados presuntamente por el grupo armado organizado residual Estructura Jaime Martínez", escribió la Tercera División del Ejército en su cuenta en la red social X.

“Gracias a la intervención especializada del Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), estos elementos fueron destruidos de forma segura, evitando riesgos para la comunidad y la Fuerza Pública”, agregó esa fuente.

Además, anunció que “las operaciones continúan en la zona para neutralizar posibles amenazas y proteger a las comunidades de esta importante región del país”.

Militares desactivan explosivos en Suárez, Cauca. Foto: Ejército Nacional/ Tercera Brigada

De hecho, en las últimas horas, como lo había anunciado SEMANA, fueron desplegados ocho vehículos blindados ASV M1117 sobre la vía Panamericana, uno de los corredores logísticos y de movilidad más importantes de Colombia, para reforzar la seguridad, sostuvo el Ejército.

Asimismo, indicaron que lo que buscan con esta incorporación es permitir que aumente “la capacidad de respuesta ante las amenazas, proteger a la población civil y apoyar la movilidad vehicular en los tramos más críticos de esta arteria nacional para la seguridad”.

Estos vehículos, diseñados para operaciones de alta complejidad, cuentan con blindaje avanzado y características tácticas que mejoran la movilidad del personal militar en terreno.

“Con su llegada, la Tercera División del Ejército Nacional amplía su capacidad de reacción frente a acciones criminales, el acompañamiento a convoyes, el fortalecimiento de puestos de control y la prevención de afectaciones a la infraestructura vial”, señalaron.