Las imágenes que muestran el dominio total de la Jaime Martínez en Jamundí

Para el Ejército, el desarrollo de operaciones militares en zona rural de Jamundí, a menos de 50 kilómetros de Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, es un verdadero desafío.

En esa zona no solo se enfrentan a la estructura armada Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC, también a la instrumentalización que según ellos, esta organización narcotraficante hace de la población civil para obligar a las fuerzas militares a abandonar el territorio.

Así ocurrió el viernes, 13 de febrero. Según el Ejército, unos 400 lugareños, “presuntamente bajo constreñimiento ilegal del GAO-r Estructura Jaime Martínez, buscan impedir el desarrollo de las operaciones militares en la zona.Los presuntos responsables de estos hechos serán denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de adelantar las acciones judiciales correspondientes por los delitos de asonada, concierto para delinquir y constreñimiento ilegal, entre otros, conforme a lo establecido en el Código Penal”.

El Ejército rechazó este tipo de hechos, que no son nuevos, pues basta recordar que el 30 de julio de 2025 unos 150 militares estuvieron sometidos a una asonada luego de que unas 600 personas los retuvieran con ese fin.

Sobre lo ocurrido el viernes, el Ejército manifestó que “rechaza de manera categórica este tipo de acciones que alteran el orden público y vulneran el ejercicio legítimo de la misión constitucional” de las tropas.

Además, indicó que “mantiene presencia en el área con estricto apego a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, reafirmando su compromiso con la seguridad y la tranquilidad del suroccidente del país”.

Un territorio en el que tan solo con transitar por La Liberia, Ampudia, Timba y Villa Colombia permite apreciar el dominio total que la Jaime Martínez tiene.

Avisos de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC, en Jamundí. Foto: Suministrado a Semana

Por ejemplo, en las veredas Las Pilas y La Nueva Ventura de este último corregimiento, los ilegales colgaron enormes pancartas con mensajes alusivos al grupo armado, rostros de Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, el histórico cabecilla de las extintas FARC.

De hecho, SEMANA dio a conocer recientemente sobre vallas instaladas en el corregimiento San Antonio alusivas a la violenta columna Teófilo Forero.