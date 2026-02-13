Valle

Ejército, en medio de una asonada en el corregimiento de La Liberia: denuncian presiones de las disidencias a la población en Jamundí

El comercio, según algunos testimonios, habría sido obligado a cerrar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 3:46 p. m.
Denuncian asonada contra el Ejército en Jamundí, Valle.
Denuncian asonada contra el Ejército en Jamundí, Valle. Foto: Suministrado a Semana

Este viernes, una tensa situación se presentó en el corregimiento de La Liberia, en Jamundí, Valle, donde el Ejército se vio en medio de una asonada, al parecer impulsada por hombres de las disidencias de las FARC.

Disidencia Jaime Martínez instala nuevas vallas en Jamundí y la comunidad cuestiona presencia del Ejército en la zona

Según los primeros testimonios, los delincuentes obligaron a los pobladores a cerrar el comercio en el sector La Bertha, en La Liberia, también en Villa Colombia, La Cabaña, El Descanso, San Antonio y El Pital.

Denuncian asonada contra el Ejército en el corregimiento de La Liberia, en Jamundí
Denuncian asonada contra el Ejército en el corregimiento de La Liberia, en Jamundí. Foto: Suministrado a Semana

Además, obligaron a otras personas a encerrarse en sus casas, todo con el fin de presionar a las fuerzas militares a irse de la zona.

Esta presión sobre las tropas se da justo cuando los militares avanzan contra los grupos ilegales en esa zona del país.

Cali

Policía fortalece la seguridad en el MÍO en ocho terminales y cinco estaciones de Cali

Cali

Ataque sicarial en Cali: mujer fallece por impactos de bala cerca de estación del MIO

Cali

Planes para el 14 de febrero en Cali: una fecha para compartir

Cali

Hasta hoy tiene plazo para inscribirse en Mi Cali Beca ¿Cómo hacerlo y de qué se trata?

Cali

Fuerte sismo de magnitud 4,5 sacude al occidente de Colombia: en Cali se sintió el movimiento

Cali

Preocupación por inestabilidad en dirección de Policía en Cali: tres comandantes en apenas seis meses

Cali

Policía se grabó insultando a una joven en Cali y la institución tomó decisiones: “Vea cómo tiembla”

Cali

Disidencia Jaime Martínez instala nuevas vallas en Jamundí y la comunidad cuestiona presencia del Ejército en la zona

Cali

Roban en Jamundí dos tractocamiones tipo niñeras cargados con camionetas de alta gama

Cali

Así funciona el peaje ilegal de las disidencias en zona rural de Jamundí: motos pagan $8.000 y carros $15.000

Zona rural de Jamundí, bajo fuego: disidencias lanzan más de 11 explosivos sobre el corregimiento de Robles

De hecho, la Tercera División del Ejército informó que en las últimas horas capturó, en flagrancia y por orden judicial, a cinco personas, además de que recuperó un vehículo reportado como hurtado.

“Las operaciones militares se desarrollaron en los municipios de Florida, Palmira, Jamundí y Cali, por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, hurto, porte ilegal de armas de fuego y homicidio en grado de tentativa, afectando de manera directa las economías ilícitas”, señaló la fuente.

“Estas acciones hacen parte de la ofensiva sostenida para debilitar estructuras criminales y proteger a la población civil. El Ejército Nacional mantiene activos sus puestos de control y operaciones de estabilidad para cerrar espacios al delito y contribuir a la seguridad en el suroccidente del país”, agregó.

Así funciona el peaje ilegal de las disidencias en zona rural de Jamundí: motos pagan $8.000 y carros $15.000

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que no es la primera vez que los grupos armados presionan a la población para obligarla a exigir la salida de esos territorios de las tropas.

El 30 de julio de 2025, por ejemplo, unos 150 militares estuvieron sometidos a una asonada luego de que unas 600 personas los retuvieran con ese fin.

Más de Cali

Denuncian asonada contra el Ejército en Jamundí, Valle.

Ejército, en medio de una asonada en el corregimiento de La Liberia: denuncian presiones de las disidencias a la población en Jamundí

Policía refuerza seguridad en el MÍO: despliegue en ocho terminales y cinco estaciones de Cali

Policía fortalece la seguridad en el MÍO en ocho terminales y cinco estaciones de Cali

Secuestro, arma fuego, martillo

Ataque sicarial en Cali: mujer fallece por impactos de bala cerca de estación del MIO

x

Planes para el 14 de febrero en Cali: una fecha para compartir

Imagen referencia de estudiantes en una universidad.

Hasta hoy tiene plazo para inscribirse en Mi Cali Beca ¿Cómo hacerlo y de qué se trata?

Panorámicas de Cali

Fuerte sismo de magnitud 4,5 sacude al occidente de Colombia: en Cali se sintió el movimiento

Edwin Masleider Urrego Pedraza, tiene más de 20 años de carrera criminal.

Preocupación por inestabilidad en dirección de Policía en Cali: tres comandantes en apenas seis meses

Momentos del incidente en Cali que involucró a policías.

Policía se grabó insultando a una joven en Cali y la institución tomó decisiones: “Vea cómo tiembla”

Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde.

Veeduría ciudadana pide a la procuraduría investigar actuación del Congresista Duvalier Sánchez

Fabio Arroyave habló con SEMANA.

“Cali no está enfrentando delincuencia común aislada”: Fabio Arroyave tras hallazgo de cabeza humana cerca a la Alcaldía

Noticias Destacadas