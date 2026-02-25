Cuatro hospitales colombianos, entre los mejores del mundo: ranking evaluó 2.500 centros asistenciales

Este miércoles, 25 de febrero, se conocieron los resultados del World’s Best Hospitals 2026, un ranking que categoriza los mejores hospitales de 32 países: Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, India, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán y Turquía.

El ranking fue realizado por la publicación estadounidense Newsweek, en colaboración con la plataforma Statista, un prestigioso portal de estadísticas con más de 1 millón de datos de diferentes temas.

Según la publicación, la calificación de mejores hospitales del mundo llega después de asignar una puntuación basada en cuatro fuentes de datos.

Primero, se ponderaron las recomendaciones de más de 100.000 expertos médicos (incluyendo médicos, gerentes de hospital y otros profesionales de la salud); posteriormente, las métricas de calidad hospitalaria, los datos existentes sobre la experiencia de los pacientes y la Encuesta de Implementación de Medidas de Resultados Reportadas por el Paciente de Statista.

Esos ítems arrojaron que los cinco mejores hospitales del mundo son la Mayo Clinic-Rochester, en Minnesota, Estados Unidos; le sigue el Toronto General-University Health Network, en Canadá; la Cleveland Clinic, en Estados Unidos; el Karolinska Universitetssjukhuset, en Estocolmo, Suecia, y el Massachusetts General Hospital, en Boston, Estados Unidos.

Además, fueron galardonados otros 245 hospitales para completar un listado de los 250 mejores entre más de 2.500.

El primer centro médico colombiano en aparecer en el listado es la Fundación Valle del Lili, ubicada en Cali, que fue incluida en este listado por quinto año consecutivo.

Sin embargo, este año escaló a la posición 126, ganando 23 posiciones frente al ranking de 2025. “Este reconocimiento destaca el compromiso sostenido de la Fundación con la excelencia médica, la innovación y la calidad de la atención, consolidándola como un referente del sector hospitalario a nivel nacional y regional”, dijeron desde esa institución.

A este reconocimiento, se le suma que la Fundación Valle del Lili también fue destacada como el mejor hospital académico de Colombia en el ranking Global Top 250 Hospitals 2026 de Brand Finance.

“Este logro confirma la solidez de un modelo que integra la práctica clínica con la formación del talento en salud, la investigación y una gestión rigurosa de los procesos asistenciales, lo que nos permite fortalecer de manera continua la confiabilidad y el desempeño institucional. Distinciones como esta nos impulsan a seguir evolucionando, innovando y aportando al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia y la región”, dijo por medio de un comunicado Marcela Granados, directora general de la Fundación Valle del Lili.

A la Fundación Valle de Lili le siguen la Fundación Santa Fe de Bogotá, que aparece en el puesto 212; el Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, en la posición 236; y la Fundación Cardioinfantil y LaCardio, en el 243.

El reconocido pediatra Jaime Fernández (a la izquierda) es el director de la Unidad Cuidados Intensivos de la Fundación Cardio Infantil.

La aparición de estos centros médicos entre los mejores del mundo es la muestra del esfuerzo que hacen en medio de la crisis de la salud en Colombia, donde el gobierno ha intervenido EPS por problemas financieros y la deficiencia de los servicios ha llevado a la muerte de pacientes en espera de la entrega de medicamentos, como doña Cecilia Quintero, que en Cúcuta se desplomó mientras reclamaba una fórmula para su hijo en condición de discapacidad, y el caso del niño Kevin Acosta, quien falleció a la espera de medicinas anticoagulantes, pues había sufrido una caída en bicicleta y era un paciente con hemofilia.

