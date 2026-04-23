El Hospital General de Medellín logró un hito médico al practicar por primera vez una valvuloplastia pediátrica en un menor Emberá, un procedimiento que abre nuevas posibilidades en la cardiología infantil en Colombia.

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Primera valvuloplastia pediátrica en un menor Emberá marca un avance histórico en cardiología infantil en Colombia

El Hospital General de Medellín volvió a ser escenario de un hecho médico relevante para la salud pública del país: la realización de su primera valvuloplastia pediátrica, un procedimiento de alta complejidad ejecutado en un menor perteneciente a la comunidad Emberá.

El caso del menor Emberá Katío quien ingresó en estado crítico a la UCI Pediátrica por una grave infección por estafilococo en una válvula cardíaca, ha marcado un avance histórico en cardiología infantil en Colombia.

El hecho, reportado por la institución y amplificado por medios locales, se suma a una serie de hitos recientes del hospital en procedimientos cardiovasculares de alta complejidad, consolidando su papel como centro de referencia en la región.

Al menos 10 especialistas del Hospital General de Medellín lograron salvarle la vida a una menor indígena tras realizar, por primera vez, una cirugía de corazón para reparar una válvula. Los detalles aquí 👇https://t.co/FIkIQp8FH6 — Telemedellín (@Telemedellin) April 22, 2026

Valvuloplastia pediátrica permite tratar afecciones cardíacas sin necesidad de cirugía abierta

La valvuloplastia es una intervención mínimamente invasiva utilizada para tratar el estrechamiento de una válvula cardíaca.

En términos sencillos, consiste en introducir un catéter hasta el corazón para abrir la válvula afectada y mejorar el flujo sanguíneo, evitando en muchos casos la necesidad de una cirugía a corazón abierto.

Este tipo de procedimientos es especialmente importante en pacientes pediátricos, ya que reduce riesgos quirúrgicos, tiempos de hospitalización y complicaciones postoperatorias.

En el caso del menor Emberá atendido en Medellín, el procedimiento se convirtió en la primera experiencia de este tipo realizada en el hospital en población infantil.

El Hospital General de Medellín ha venido fortaleciendo su capacidad en medicina especializada.

En los últimos años, la institución ha sido protagonista de otros hitos médicos relevantes, como el primer trasplante de corazón en un hospital público en Colombia, realizado en 2025, un procedimiento que involucró a un equipo multidisciplinario de alta complejidad.

Además, el centro hospitalario ha impulsado la ampliación de servicios en cardiología pediátrica, apoyado en el fortalecimiento de diagnósticos tempranos y tecnología especializada.

Por ejemplo, recientemente incorporó un ecocardiógrafo pediátrico que permite realizar más de 2.000 estudios anuales para detectar cardiopatías congénitas de forma oportuna .

Estas capacidades son clave en un contexto nacional donde, según cifras del sector salud, miles de niños requieren atención cardiovascular cada año y no siempre acceden a diagnóstico temprano.

El caso del menor Emberá también pone en evidencia la importancia del acceso a salud especializada en comunidades indígenas y poblaciones vulnerables.

Este tipo de intervenciones en hospitales públicos representa un avance en equidad sanitaria, especialmente en patologías cardiovasculares que requieren alta complejidad técnica.

El Hospital General de Medellín ha fortalecido su atención pediátrica con servicios de urgencias, hospitalización y unidades especializadas para niños y adolescentes.

De esta forma, atiende a miles de menores cada año en distintas subespecialidades médicas.

Este nuevo procedimiento se suma a una serie de avances que han posicionado al Hospital General de Medellín como un centro de referencia en alta complejidad.