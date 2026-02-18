Salud

Muerte del niño Kevin Acosta: ¿qué es el emicizumab, el costoso medicamento para tratar la hemofilia?

Con un alto costo y administración compleja, el emicizumab es vital para prevenir hemorragias graves, pero su disponibilidad en Colombia enfrenta barreras administrativas y logísticas.

Redacción Salud
18 de febrero de 2026, 11:38 a. m.
Kevin Acosta murió el viernes 13 de febrero en un hospital de Bogotá. Imagen de referencia.
Kevin Acosta murió el viernes 13 de febrero en un hospital de Bogotá. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El emicizumab es un anticuerpo monoclonal que ha revolucionado el tratamiento de la hemofilia A, especialmente en pacientes pediátricos.

Su eficacia depende de una administración continua, pero en Colombia el acceso sigue siendo limitado.

La sangre más rara del mundo: el “oro líquido” que ahora se cultiva en laboratorios

Cómo funciona el emicizumab y por qué es importante

El emicizumab actúa simulando la función del factor VIII, al unir las proteínas factor IXa y factor X, facilitando la coagulación.

A diferencia de las terapias tradicionales, requiere menos infusiones y se administra subcutáneamente, lo que reduce la carga para pacientes y familias.

Estudios clínicos avalan su eficacia en la prevención de hemorragias graves, tanto en pacientes con inhibidores del factor VIII como en aquellos sin ellos, como se registra en la página del stjude. org.

El emicizumab es un anticuerpo monoclonal biespecífico, lo que significa que puede unirse simultáneamente a dos moléculas distintas en el cuerpo: el factor IX activado (IXa) y el factor X.

Esta unión artificial simula la función del factor VIII, que en personas con hemofilia A está ausente o reducido.

Este elemento permite que la cascada de coagulación se active y se formen coágulos de manera eficiente.

A diferencia del factor VIII tradicional, que se administra por infusión intravenosa y tiene una vida media corta en el organismo, el emicizumab tiene una vida media prolongada de aproximadamente 4 a 5 semanas. Esto permite que el medicamento se administre de forma subcutánea cada semana, cada dos semanas o incluso cada cuatro semanas, según el régimen clínico definido por el especialista y el peso del paciente

Esta periodicidad es crucial: una dosis regular mantiene niveles constantes del fármaco en la sangre, evitando caídas en su concentración que podrían aumentar el riesgo de hemorragias.

La hemofilia A severa requiere una protección continua, porque incluso un solo episodio de sangrado puede provocar complicaciones graves, como hemorragias internas en articulaciones o tejidos blandos.

Por eso, la interrupción del suministro, aunque sea por pocas semanas, puede aumentar drásticamente el riesgo de sangrado y poner en peligro la vida del paciente.

Sangre, hemofilia, salud, enfermedad
Emicizumab, el anticuerpo monoclonal fundamental para la profilaxis de la hemofilia, aunque su alto costo y logística dificultan su disponibilidad constante. Foto: Colprensa

Costo y barreras de acceso en Colombia

A pesar de su importancia clínica, el emicizumab es un medicamento de alto costo, cuyo suministro depende de contratos entre EPS y proveedores especializados.

En Colombia, un frasco de emicizumab de 150 mg puede costar alrededor de 30 millones de pesos, de acuerdo con lo que se registra en la página Colombia Compra.

Retrasos o interrupciones en su administración pueden generar riesgos y graves de hemorragias, especialmente en pacientes pediátricos.

Alex Dowsett, el ciclista que con hemofilia corrió dos Tour de Francia y ganó dos etapas en el Giro de Italia, contrario a las tesis de Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo

Especialistas coinciden en que garantizar el acceso a terapias innovadoras como el emicizumab es crucial para prevenir complicaciones graves y asegurar la equidad en salud.

Esto es especialmente importante para el manejo de enfermedades raras que requieren tratamientos continuos y costosos.

