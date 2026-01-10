MinDefensa anuncia inversión de más de 6.3 billones de pesos para el desarrollo del proyecto ‘Escudo Nacional Antidrones’

Con el objetivo de entregar nuevas herramientas a los organismos de seguridad del país, el Ministerio de Defensa anunció que comenzará una nueva estrategia para la seguridad y defensa nacional a través del proyecto Escudo Nacional Antidrones.

Este tendrá como objetivo principal garantizar la seguridad de la población civil y de los miembros de la Fuerza Pública desplegados en unidades militares y policiales.

Esta iniciativa, valorada en cerca 6.2 billones de pesos, busca proteger a la Nación frente al nuevo desafío de los drones Foto: Proyecto Escudo Nacional Anti Drones

La cartera de Defensa destaca que la iniciativa está valorada en cerca de 6.2 billones de pesos y busca proteger a la Nación frente al nuevo desafío que representan los drones y su empleo para acciones criminales por parte de estructuras narcoterroristas.

“Este grupo tiene tres líneas estratégicas: legislación y doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología. Este proyecto contará con el acompañamiento del grupo de transparencia del Ministerio de Defensa Nacional, así como con una empresa especializada en contratación estatal”, señaló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En otro apartado del comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa destaca que, para el proyecto Escudo Nacional Antidrones, se ha creado un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes aportarán su conocimiento operativo y su experiencia para desarrollar y validar todas las especificaciones técnicas de esta herramienta.

Para esta iniciativa fue creado un equipo multidisciplinario de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional Foto: Proyecto Escudo Nacional Anti Drones

Las empresas y países interesados en este proyecto podrán asistir a una reunión el próximo viernes 16 de enero a las 9:00 de la mañana en las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional, para ampliar la información y ajustar las propuestas que cada uno quiera plantear.

Condiciones del proyecto

El contrato será de Gobierno a compañía, pero con acompañamiento del país o Estado al cual pertenece.

Se llevará a cabo una contratación directa.

Se negociará con los fabricantes o los representantes legales directos de cada una de las compañías, pero también con el acompañamiento de las embajadas de los países a los cuales pertenecen dichas compañías.

Se deberá garantizar la actualización permanente, el entrenamiento y la capacitación de instructores, tanto para las operaciones como para el mantenimiento de los equipos.

No se recibirán ofertas de empresas integradoras o comercializadoras. Además, el diálogo entre las diferentes ofertas será exclusivamente con el equipo de drones y antidrones.

Las pruebas de los equipos que sean eventualmente adquiridos se realizarán en el ambiente operacional, con las condiciones y particularidades colombianas.

Las ofertas y propuestas se deberán presentar conforme a los procedimientos contractuales establecidos por la ley y serán evaluadas por los equipos técnicos, económicos y jurídicos.