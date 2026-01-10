Nación

MinDefensa anuncia inversión de más de 6.3 billones de pesos para el desarrollo del proyecto ‘Escudo Nacional Antidrones’

La cartera destacó las innovaciones que se tendrán por medio de la nueva iniciativa.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

10 de enero de 2026, 11:40 a. m.
El proyecto tendrá una inversión de más de 6.3 billones de pesos
El proyecto tendrá una inversión de más de 6.3 billones de pesos Foto: Proyecto Escudo Nacional Anti Drones

Con el objetivo de entregar nuevas herramientas a los organismos de seguridad del país, el Ministerio de Defensa anunció que comenzará una nueva estrategia para la seguridad y defensa nacional a través del proyecto Escudo Nacional Antidrones.

Este tendrá como objetivo principal garantizar la seguridad de la población civil y de los miembros de la Fuerza Pública desplegados en unidades militares y policiales.

MinDefensa se pronuncia tras recuperar el dinero del pago anticipado del contrato de mantenimiento de los MI-17
Está iniciativa, valorada en cerca 6.2 billones de pesos, busca proteger a la nación frente al nuevo desafío de los drones
Esta iniciativa, valorada en cerca 6.2 billones de pesos, busca proteger a la Nación frente al nuevo desafío de los drones Foto: Proyecto Escudo Nacional Anti Drones

La cartera de Defensa destaca que la iniciativa está valorada en cerca de 6.2 billones de pesos y busca proteger a la Nación frente al nuevo desafío que representan los drones y su empleo para acciones criminales por parte de estructuras narcoterroristas.

“Este grupo tiene tres líneas estratégicas: legislación y doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología. Este proyecto contará con el acompañamiento del grupo de transparencia del Ministerio de Defensa Nacional, así como con una empresa especializada en contratación estatal”, señaló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Arte

Esta es la programación completa de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía en Bogotá; hay conciertos gratis durante este fin de semana

Nación

Bajo emergencia y en víspera de Navidad, Invías le entregó un contrato por $163.000 millones al megacontratista que le prestó un avión a Petro en campaña

Nación

Elecciones, recusación y emergencia económica: la incertidumbre que rodea la discusión de la reforma pensional en la Corte Constitucional

Nación

Fiscalía, con grandes casos a paso lento: Nicolás Petro, Laura Sarabia, UNGRD, Papá Pitufo y Ricardo Roa. ¿Qué pasará en 2026?

Medellín

“Espero que este gobierno de Petro se acabe rápido”: Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, habla de las “trabas” a la región

Nación

El fracaso de la paz total: a ocho meses de terminar el Gobierno Petro, las estructuras que negociaron se encuentran fortalecidas y son más peligrosas

Nación

Alerta por supergripe: qué dicen los expertos tras el primer contagio en el país de influenza A(H3N2)

Mundo

Revelan primeras imágenes de uno de los drones ucranianos que intentaron atacar una residencia de Vladimir Putin

Mundo

“La guerra con drones ha llegado a Colombia”: los detalles de la reveladora investigación de ‘The Economist’ sobre la paz total de Petro

Nación

La guerra en Colombia será de drones y la guerrilla le lleva la delantera a las Fuerzas Militares. Reportaje de Salud Hernández-Mora

MinDefensa dice que es hora de aumentar la cooperación internacional para combatir el narcotráfico: “Pierdan los criminales”

En otro apartado del comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa destaca que, para el proyecto Escudo Nacional Antidrones, se ha creado un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes aportarán su conocimiento operativo y su experiencia para desarrollar y validar todas las especificaciones técnicas de esta herramienta.

Para esta niciativa fue creado un equipo multi disciplinario de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Para esta iniciativa fue creado un equipo multidisciplinario de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional Foto: Proyecto Escudo Nacional Anti Drones

Las empresas y países interesados en este proyecto podrán asistir a una reunión el próximo viernes 16 de enero a las 9:00 de la mañana en las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional, para ampliar la información y ajustar las propuestas que cada uno quiera plantear.

Condiciones del proyecto

  • El contrato será de Gobierno a compañía, pero con acompañamiento del país o Estado al cual pertenece.
  • Se llevará a cabo una contratación directa.
  • Se negociará con los fabricantes o los representantes legales directos de cada una de las compañías, pero también con el acompañamiento de las embajadas de los países a los cuales pertenecen dichas compañías.
  • Se deberá garantizar la actualización permanente, el entrenamiento y la capacitación de instructores, tanto para las operaciones como para el mantenimiento de los equipos.
  • No se recibirán ofertas de empresas integradoras o comercializadoras. Además, el diálogo entre las diferentes ofertas será exclusivamente con el equipo de drones y antidrones.
  • Las pruebas de los equipos que sean eventualmente adquiridos se realizarán en el ambiente operacional, con las condiciones y particularidades colombianas.
  • Las ofertas y propuestas se deberán presentar conforme a los procedimientos contractuales establecidos por la ley y serán evaluadas por los equipos técnicos, económicos y jurídicos.

Más de Nación

Planes en Bogotá: se acerca la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2024, un evento gratuito con más de 30 artistas en escena

Esta es la programación completa de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía en Bogotá; hay conciertos gratis durante este fin de semana

El proyecto tendrá una inversión de más de 6.3 billones de pesos

MinDefensa anuncia inversión de más de 6.3 billones de pesos para el desarrollo del proyecto ‘Escudo Nacional Antidrones’

Ingeniería de Vías S. A. S., del megacontratista Pedro Contecha, prestó su avión para transportar al presidente Gustavo Petro en campaña.

Bajo emergencia y en víspera de Navidad, Invías le entregó un contrato por $163.000 millones al megacontratista que le prestó un avión a Petro en campaña

ED 2268

Elecciones, recusación y emergencia económica: la incertidumbre que rodea la discusión de la reforma pensional en la Corte Constitucional

ED 2268

Fiscalía, con grandes casos a paso lento: Nicolás Petro, Laura Sarabia, UNGRD, Papá Pitufo y Ricardo Roa. ¿Qué pasará en 2026?

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, lanzó duras críticas contra el gobierno Petro.

“Espero que este gobierno de Petro se acabe rápido”: Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, habla de las “trabas” a la región

ED 2268

El fracaso de la paz total: a ocho meses de terminar el Gobierno Petro, las estructuras que negociaron se encuentran fortalecidas y son más peligrosas

Eduardo Iregui, médico internista de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Alerta por supergripe: qué dicen los expertos tras el primer contagio en el país de influenza A(H3N2)

ed 2268

Venezuela, ¿y qué viene ahora? Periodista venezolano narra lo que se vive en Caracas tras la captura de Maduro y el sueño de reconstruir el país

Largas filas en la sede de la Nueva EPS de Pasarela, al norte de Cali, durante la mañana de este miércoles 19 de noviembre del 2025

Procuraduría pidió a Nueva EPS medidas urgentes para garantizar atención a los usuarios

Noticias Destacadas