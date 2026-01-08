El Ministerio de Defensa confirmó que después de la vigilancia y el control que se le hizo a la ejecución de un contrato para la adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17, se adelantó un proceso sancionatorio contra la empresa Vertol Systems Company Inc. por incumplir parcialmente sus obligaciones contractuales.

Como resultado de esta actuación, se le ordenó a la compañía la devolución del 100 % del pago anticipado, que tenía un valor de USD 13.586.832,47, y la imposición de una multa por USD 8.956.468,35.

Helicópteros MI-17 del Ejército Nacional. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Estas decisiones fueron adoptadas con pleno respeto del debido proceso, garantizando el derecho de defensa tanto del contratista como de la aseguradora Barkley Internacional Seguros Colombia S.A., quienes participaron en las audiencias públicas y presentaron oportunamente sus descargos”, señaló la cartera por medio de un comunicado.

La entidad confirmó que ya fue devuelto el pago anticipado y, además, la aseguradora también pagó USD 6.492.680,08, que corresponde al límite del monto asegurado y parte de la multa impuesta.

Ahora, el siguiente pasó será iniciar el cobro ejecutivo directo contra la empresa por el saldo restante de la multa impuesta.

El Ministerio confirmó, tal y como lo había hecho previamente la Contraloría, que la aseguradora consignó a la cuenta del Tesoro Nacional un total de USD 20.079.552,55.

“El Ministerio de Defensa Nacional reitera que este resultado constituye una demostración concreta de su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del interés público, así como el uso responsable y riguroso de los recursos del Estado en la ejecución de los contratos estatales”, concluyó.

El jefe de la cartera de Defensa, ministro Pedro Sánchez, también se pronunció y, por medio de su cuenta de X, aseguró que defender Colombia también es proteger los recursos que son de la nación.

“Recuperamos el 100 % del pago anticipado del contrato de mantenimiento de los MI-17 así como el pago de la multa que cubría la póliza“, escribió.