Nación

MinDefensa se pronuncia tras recuperar el dinero del pago anticipado del contrato de mantenimiento de los MI-17

El jefe de la cartera de Defensa destacó que defender al país también es proteger los recursos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
8 de enero de 2026, 1:29 p. m.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y helicópteros MI-17.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y helicópteros MI-17. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Ejército

El Ministerio de Defensa confirmó que después de la vigilancia y el control que se le hizo a la ejecución de un contrato para la adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17, se adelantó un proceso sancionatorio contra la empresa Vertol Systems Company Inc. por incumplir parcialmente sus obligaciones contractuales.

Como resultado de esta actuación, se le ordenó a la compañía la devolución del 100 % del pago anticipado, que tenía un valor de USD 13.586.832,47, y la imposición de una multa por USD 8.956.468,35.

Los accidentes de cuatro helicópteros del Ejército entre 2023 y 2024 dejaron 17 muertos y 15 heridos. El Ejército ha preferido mantener en reserva los avances de las investigaciones, sin informar a las víctimas de los siniestros.
Helicópteros MI-17 del Ejército Nacional. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Estas decisiones fueron adoptadas con pleno respeto del debido proceso, garantizando el derecho de defensa tanto del contratista como de la aseguradora Barkley Internacional Seguros Colombia S.A., quienes participaron en las audiencias públicas y presentaron oportunamente sus descargos”, señaló la cartera por medio de un comunicado.

Contraloría evita daños patrimoniales al Estado en caso de helicópteros MI-17: Tesoro Nacional recibió USD 20 millones

La entidad confirmó que ya fue devuelto el pago anticipado y, además, la aseguradora también pagó USD 6.492.680,08, que corresponde al límite del monto asegurado y parte de la multa impuesta.

Barranquilla

Cae hombre que hacía inteligencia a negocios para Los Pepes: desde Medellín llamaban a extorsionar a comerciantes de Barranquilla

Nación

Ideam reveló cómo estará el clima este jueves, 8 de enero: advierte nubosidad y lluvias en varias zonas

Bogotá

Habla hermana de mujer que recibió más de 50 puñaladas por parte de su pareja en Bogotá: reveló aterradores detalles

Nación

Las cuatro claves para lograr el diálogo entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, según la canciller Rosa Villavicencio

Cali

Policía Metropolitana intensifica operativos contra el homicidio en Cali: ya hay zonas priorizadas

Nación

Autoridades investigan muerte de un líder social en Córdoba: esto se sabe

Nación

La millonaria recompensa por los asesinos de un turista alemán en La Guajira, en medio de un robo

Nación

Tras fugarse de peligroso retén del ELN, policía alertó el secuestro de cinco compañeros en Norte de Santander

Nación

Teniente del Ejército fue capturado por abandonar a su pelotón durante operación en pleno fin de año

Nación

Reajuste de la UPC y deterioro del orden público: estas son todas las razones del Gobierno para decretar emergencia económica

Ahora, el siguiente pasó será iniciar el cobro ejecutivo directo contra la empresa por el saldo restante de la multa impuesta.

El Ministerio confirmó, tal y como lo había hecho previamente la Contraloría, que la aseguradora consignó a la cuenta del Tesoro Nacional un total de USD 20.079.552,55.

“El Ministerio de Defensa Nacional reitera que este resultado constituye una demostración concreta de su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del interés público, así como el uso responsable y riguroso de los recursos del Estado en la ejecución de los contratos estatales”, concluyó.

Ministerio de la Igualdad se raja en la ejecución de su millonario presupuesto, así lo advierte la Contraloría

El jefe de la cartera de Defensa, ministro Pedro Sánchez, también se pronunció y, por medio de su cuenta de X, aseguró que defender Colombia también es proteger los recursos que son de la nación.

“Recuperamos el 100 % del pago anticipado del contrato de mantenimiento de los MI-17 así como el pago de la multa que cubría la póliza“, escribió.

Más de Nación

Alias El Negro, capturado por el Gaula de la Policía.

Cae hombre que hacía inteligencia a negocios para Los Pepes: desde Medellín llamaban a extorsionar a comerciantes de Barranquilla

Fuertes lluvias en el Centro Internacional Bogotá mayo 3 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Ideam reveló cómo estará el clima este jueves, 8 de enero: advierte nubosidad y lluvias en varias zonas

Este es el hombre que atacó a la mujer y la víctima del brutal hecho.

Habla hermana de mujer que recibió más de 50 puñaladas por parte de su pareja en Bogotá: reveló aterradores detalles

Presidente Donald Trump, Canciller Rosa Villavicencio, Presidente Gustavo Petro.

Las cuatro claves para lograr el diálogo entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, según la canciller Rosa Villavicencio

En diferentes puntos de Cali, la Policía ha intensificado los controles para reducir los hechos delictivos.

Policía Metropolitana intensifica operativos contra el homicidio en Cali: ya hay zonas priorizadas

Jorge Luis Burgos hallado sin vida dentro de su vivienda.

Autoridades investigan muerte de un líder social en Córdoba: esto se sabe

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y helicópteros MI-17.

MinDefensa se pronuncia tras recuperar el dinero del pago anticipado del contrato de mantenimiento de los MI-17

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía.

La millonaria recompensa por los asesinos de un turista alemán en La Guajira, en medio de un robo

Helicóptero MI-17 y Contraloría General de la República.

Contraloría evita daños patrimoniales al Estado en caso de helicópteros MI-17: Tesoro Nacional recibió USD 20 millones

Homicidios en Cali

‘Ranking’ internacional ubica a Cali como la ciudad con el mayor índice de criminalidad en Colombia, estas son las preocupantes cifras

Noticias Destacadas