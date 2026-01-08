Nación

Contraloría evita daños patrimoniales al Estado en caso de helicópteros MI-17: Tesoro Nacional recibió USD 20 millones

La entidad hizo un seguimiento detallado al caso y esto permitió que el dinero fuera puesto por la aseguradora garante.

Redacción Nación
8 de enero de 2026, 12:22 p. m.
Helicóptero MI-17 y Contraloría General de la República
Helicóptero MI-17 y Contraloría General de la República Foto: Foto: Semana

La Contraloría General de la República informó en la mañana de este jueves, 8 de enero, que se evitó la materialización de daños patrimoniales al Estado colombiano tras las advertencias que se hicieron en el caso de helicópteros MI-17.

La entidad confirmó que el Tesoro Nacional recibió veinte millones de dólares (USD 20.000.000) provenientes de la aseguradora de estas aeronaves.

Los accidentes de cuatro helicópteros del Ejército entre 2023 y 2024 dejaron 17 muertos y 15 heridos. El Ejército ha preferido mantener en reserva los avances de las investigaciones, sin informar a las víctimas de los siniestros.
Helicópteros MI-17 en el aire. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

De acuerdo con el informe, el ente vigilante realizó un seguimiento técnico y permanente, que incluyó la visita al Fuerte Militar de Tolemaida, donde se encontraban los helicópteros MI-17, así como visitas a los hangares del contratista Vertol Systems Company Inc. en los Estados Unidos.

Además, también se hizo un análisis detallado de la información contractual, operativa, técnica y aseguradora. Estas diligencias permitieron verificar el alcance de las pólizas y exigir la indemnización correspondiente.

