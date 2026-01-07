Ministerio de la Igualdad se raja en la ejecución de su millonario presupuesto, así lo advierte la Contraloría

La creación del Ministerio de Igualdad no ha dado resultados ciertos, por el contrario, desde el primer momento se ha planteado su baja ejecución y pésimos resultados que, en principio, fueron justificados por la vicepresidenta, entonces encargada de esta cartera, Francia Márquez, en que se trataba de una entidad completamente nueva y que tuvo que iniciar de cero.

Sin embargo, pese a las excusas, una auditoría de la Contraloría General de la República a FonIgualdad (Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial), a donde fueron girados cerca de 1.9 billones de pesos y los resultados, en la gestión de 2024, son pobres.

“El órgano de control identificó la baja ejecución presupuestal de la entidad, pues se determinó que, aunque el Fondo recibió un total de 1,9 billones de pesos por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad para su correcto funcionamiento, se establecieron compromisos en contratos por el 25 % del valor apropiado; se obligaron recursos por el 13 % y se realizaron pagos por el 3,08 % del valor total destinado para el funcionamiento de la entidad”, informaron desde la Contraloría, dejando claro que lo hecho es muy poco.

FonIgualdad explicó que, como patrimonio autónomo constituido mediante un contrato de Fiducia Mercantil entre el Ministerio de Igualdad y Equidad y una sociedad fiduciaria pública, no le aplica el principio de anualidad y, por ello, el presupuesto asignado para la vigencia fiscal 2023 se ejecutó durante el año 2024.

“En este contexto, se estableció que el Ministerio trasladó en diciembre de 2023 de los 469.047 millones de pesos al FonIgualdad, entidad que ejecutó el 25,30 % durante la vigencia 2024, que corresponden a $ 118.652 millones”, señala la auditoria de la Contraloría.

En lo que sí se gastaron el dinero fue en contratación de personal y el pago de estos salarios, es el único ítem en el que el fondo tiene buenos resultados de su ejecución.

“En cuanto a gastos de funcionamiento, según el reporte suministrado por la entidad, se evidencia que FonIgualdad tuvo una ejecución del 98 %, con compromisos por 13.040 millones de pesos”, se lee en el documento.

En gastos de inversión se evidenció que, dentro de la ejecución presupuestal de la vigencia auditada, 12 de 25 programas no presentan ejecución. Se estableció que los programas con mayor ejecución fueron: Jóvenes en Paz (87 %) y Programa Nacional del Cuidado (85 %).

La conclusión de la Contraloría General de la República es demoledora: “Al evaluar la actividad presupuestal en la vigencia 2024, se establece que la entidad no realizó una adecuada gestión, al evidenciarse que utilizó recursos para atender el 25 % de los programas dirigidos a superar las brechas poblacionales existentes en el territorio nacional, situación que impacta directamente a grupos de mujeres, personas con discapacidad, comunidades étnicas, campesinos, entre otros, que integran el núcleo de beneficiarios a los cuales van dirigidos estos programas”.

De otra parte, se determinó, como resultado del análisis contractual, que FonIgualdad presenta deficiencias de planeación en el convenio relacionado con el Programa Jóvenes en Paz, que suscribió con la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTP) por 175.311 millones de pesos. Se determinó la baja ejecución del objeto contractual.