Suscribirse

Política

Ministerio de la Igualdad dejó de ejecutar $350 mil millones en 2023, según un informe de la Contraloría

El órgano de control fiscal emitió un informe sobre las finanzas de la cartera en el que evidenció poca ejecución presupuestal y el desaprovechamiento de recursos.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 10:43 a. m.
Presidente Gustavo Petro, conmemoración Batalla de Boyacá en Leticia (Amazonas)
Vicepresidenta Francia Márquez. | Foto: Presidencia

SEMANA accedió a un informe de la Contraloría General de la República que alerta sobre el manejo que la vicepresidenta Francia Márquez le dio al Ministerio de la Igualdad entre 2023 y 2024: el ente de control fiscal confirmó retrasos en la ejecución presupuestal de más de 300 mil millones de pesos.

Al revisar las cuentas en detalle, los funcionarios hallaron que solo se gastó el 4,96 % del dinero asignado para el año pasado.

Para la entidad, “la baja ejecución presupuestal es especialmente crítica, considerando que se trata de una entidad creada para liderar la agenda de equidad y reducción de brechas estructurales”.

Contexto: La reaparición de la vicepresidenta Francia Márquez al lado del presidente Petro luego de meses de distanciamiento

La interpretación que le dio a los números el ente de control fiscal es que la ineficiencia en la gestión de los recursos impacta directamente el goce efectivo de derechos de poblaciones históricamente excluidas, y ubica al Ministerio entre las entidades con menor ejecución del Presupuesto General de la Nación.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan detalles de atentado con fusiles a empresario de las gaseosas en Rionegro: el sicario, que fue abatido, tenía un largo historial criminal
3. Se conoce video en el que lancheros peruanos persiguen a Daniel Quintero tras izar la bandera de Colombia en Santa Rosa

En medio de las averiguaciones, los funcionarios sugirieron que este desempeño reflejaría fallas en la planeación, la programación y la ejecución del gasto, que podrían tener relación con limitaciones operativas y procesos contractuales no iniciados, entre otros.

Por ejemplo, la política de participación ciudadana es uno de los pilares del Ministerio; sin embargo, en 2024 no recibió recursos: “No se ejecutaron fondos destinados a esta política. Aunque el Ministerio ha adelantado algunas acciones, al cierre del periodo la política no fue implementada”. Aún menor fue la atención dada a la política de rendición de cuentas.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, durante una visita a la ciudad de Cali este viernes, 25 de julio, se refirió a la polémica suscitada entre el Ejecutivo nacional, liderado por Gustavo Petro, y su persona.
Vicepresidenta Francia Márquez. | Foto: Raúl Palacios

Otro de los hallazgos es que, durante 2023, el Ministerio tuvo reservas presupuestales por 469.047 millones de pesos correspondientes a funcionamiento y solo gastó el 25,03 %. Es decir, los 350.394 millones de pesos restantes dejaron de implementarse y volvieron a la cartera del Estado.

“No se ejecutaron dentro del plazo legal correspondiente a la vigencia inmediatamente siguiente, lo que ocasionó la pérdida de esa apropiación y afectó negativamente la capacidad operativa del Ministerio para avanzar en sus objetivos misionales”, señaló la Contraloría General de la Nación.

Francia Márquez salió del Ministerio de la Igualdad por las críticas que recibió a causa de la baja ejecución presupuestal, pues en el interior del Gobierno la señalaron de no cumplir los objetivos. Sin embargo, ella ha defendido su paso por esa cartera: “Me acusaron de no ejecutar, cuando jamás me entregaron el instrumento para hacerlo”.

Contexto: Francia Márquez arremete con todo y contra todos: “Me trataron como una criminal”; dice que la usaron para ganar

Carlos Rasero tampoco pudo acomodar las finanzas y poner a correr los objetivos de la cartera. En consecuencia, el presidente Petro designó a Juan Carlos Florián, exactor de cine para adultos, para reemplazarlo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Edwin Cardona falló penal en el Nacional vs. São Paulo: video de la pifia en Copa Libertadores

2. Este es el puntaje que podría obligar a estudiantes a repetir pruebas Saber 11 del Icfes en 2025

3. Horario escolar 2025-2026 en Nueva York: estas son las fechas clave y los feriados para los estudiantes

4. ‘Blopper’ de América acabó en penoso gol en Sudamericana: video del tanto es de no creer

5. Así está el nivel de los embalses que abastecen a Bogotá tras las fuertes lluvias de los últimos días

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Francia MárquezMinisterio de la IgualdadContraloríaejecuciónparticipación ciudadana

Noticias Destacadas

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denuncia persecución del Ministerio de Salud e irregularidades en la Supersalud. Dice tener pruebas de posibles actuaciones ilegales.

Desde Cambio Radical le reclaman al presidente Gustavo Petro que ataque a familia del gobernador de Caquetá “no es un hecho aislado”

Redacción Semana
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos y Gustavo Petro, presidente de Colombia

“Bastante errático”: la aguda crítica de Marco Rubio que molestó a Gustavo Petro. El presidente respondió con un trino

Redacción Semana
Curul del Senador Miguel Uribe Turbay

Congreso decreta moción de duelo por tres días por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, esta es la resolución

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.