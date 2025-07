Francia Márquez arremete con todo y contra todos: “Me trataron como una criminal”; dice que la usaron para ganar

Márquez aseguró que le “dieron la misión de crear una institución (Ministerio de la Igualdad) sin estructura, sin recursos, sin apoyo. Me dijeron: ‘Hazlo tú’. Y cuando argumenté que tres viceministerios eran muchos, me exigieron cinco. Lo hice, a pesar del bloqueo sistemático”.

Así mismo, señaló que la acusaron de no ejecutar “cuando jamás me entregaron el instrumento para hacerlo. Se promovió la idea de que como soy negra, seguro, robo. Sin haber tocado un peso, me trataron como criminal. Porque el color de mi piel, tristemente, para muchos, me hace culpable”.