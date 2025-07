“Usted no debería estar pasando por esto”: secretaría de Paz de Cali respaldó a Francia Márquez en evento masivo

No obstante, lo que más llamó la atención de su discurso fue el apoyo público a la vicepresidenta Francia Márquez: “Quiero aprovechar y decirle a Francia que lamento mucho lo que está viviendo, no debería estar pasando por esto. Y quiero pedirles a todos y cada uno de ustedes que los temas políticos no pueden deshumanizar, no pueden destruir y, en ese sentido, tenemos que abrazarnos”, dijo Caicedo.