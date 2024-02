La fascinante e inspiradora historia de Johana Caicedo, secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali

Lo intentó primero en Medellín. Allí se enteró de que en Colombia existía el racismo. La despojaron de su nombre, ya no era Johana Caicedo, sino Mari Cruz (como regularmente llamaban a las mujeres negras en esa ciudad), su acento era motivo de burla, y hasta la agredieron físicamente solo por ser quien era. “Cuando ganó el reinado nacional Vannesa Mendoza yo no me di cuenta, no tenía televisor, así que al día siguiente iba caminando por la calle y una señora que estaba lavando su jardín me vio y me gritó: andan exhibidas porque ganó esa negra y luego me echó agua. Yo me asusté, porque no entendía qué pasaba”, cuenta Johana.