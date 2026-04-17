Cali recibe la visita de Nuno Goveia, director de FAZ Cultura en Braga, en medio de estrategias de fortalecimiento con esa ciudad portuguesa

Cali recibió la visita de Nuno Goveia, director de FAZ Cultura en Braga (Portugal), una organización clave en el desarrollo de iniciativas culturales en el campo de las artes digitales y contemporáneas, en el marco de su proyección internacional mediante el fortalecimiento de alianzas estratégicas que promueven el intercambio artístico y el diálogo cultural.

Goveia lidera proyectos como Braga Media Arts, una plataforma que posiciona a esa ciudad como referente internacional en la intersección entre arte, ciencia y tecnología. Su visita, según la Secretaría de Cultura de Cali, representa una oportunidad para ampliar los vínculos entre ambas ciudades y explorar nuevas rutas de cooperación en distintos sectores culturales.

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Además, como resultado del hermanamiento con Braga, en el marco de Sucursal Fest 2025, la capital del Valle recibió desde Portugal al artista e investigador Bruno Mesquita, quien presentó su obra durante el festival de la diversidad.

En agosto de este año, el Festival FENDA de Braga recibirá al artista urbano Gabriel Mesek, quien participará con una propuesta que conecta la gráfica popular caleña con el lenguaje del graffiti y las estéticas urbanas contemporáneas.

Pintura de Gabriel Mesek, artista urbano portugués. Foto: Alcaldía de Cali

“Celebramos que artistas como Gabriel Mesek lleven el talento de Cali a escenarios internacionales como el Festival FENDA en Braga, y que estos procesos continúen enriqueciendo nuestro ecosistema cultural”, destacó Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali.

La funcionaria añadió que “estos hermanamientos hacen parte de la apuesta del alcalde Alejandro Eder para proyectar el talento que tenemos en nuestra ciudad hacia nuevas oportunidades de intercambio, formación y circulación artística para nuestros creadores”.

Por su parte, Nuno Goveia destacó el crecimiento de este vínculo cultural: “La relación entre Cali y Braga nace desde las Media Arts, pero ahora queremos ir más allá. Por eso conversamos con la Secretaría de Cultura sobre la posibilidad de intercambiar procesos en danza, teatro y música. El año pasado trajimos un artista de Media Arts y este año recibiremos a uno de Cali. Queremos que los artistas caleños puedan exhibirse en Braga”.

De esta manera, Cali fortalece los lazos entre territorios que apuestan por la innovación, la creación y el diálogo entre sectores culturales, ampliando las oportunidades para sus artistas y gestores.

“Para mi carrera, poder hacer parte de un intercambio con otra ciudad es valioso y es un honor ser elegido para este proceso. Uno de los diálogos que voy a trabajar allá es una obra mural: es llevar la gráfica popular caleña, el grafiti y la estética de la ciudad; es un compartir de conocimientos, saberes y una estética que es propia de Cali”, expresó Gabriel Mesek, artista urbano de la ciudad.

Con estas acciones, la Alcaldía de Cali reafirma su compromiso con la internacionalización del sector cultural, promoviendo el intercambio de saberes y la circulación de sus artistas en escenarios globales, al tiempo que fortalece su identidad como ciudad creativa y diversa.