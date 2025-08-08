Suscribirse

La reaparición de la vicepresidenta Francia Márquez al lado del presidente Petro luego de meses de distanciamiento

Asistieron juntos a la celebración del 7 de agosto en Leticia, Amazonas. También estuvo junto al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 12:10 p. m.
Francia Márquez vuelve al lado de Petro, en medio de su distanciamiento.
Francia Márquez vuelve al lado de Petro, en medio de su distanciamiento. | Foto: Juan Diego Cano- Presidencia de la República

Luego de meses de distanciamiento y de que la vicepresidenta pronunciara un fuerte discurso, en el marco del Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes, en el que parecía resaltar varios de los puntos que la alejaron de Gustavo Petro y su gobierno; ayer se les vio juntos, después de mucho tiempo, en la conmemoración del Día de las Fuerzas Militares.

Presidente Gustavo Petro, conmemoración Batalla de Boyacá en Leticia (Amazonas)
Presidente Gustavo Petro, conmemoración Batalla de Boyacá en Leticia (Amazonas). Vicepresidenta Francia Márquez. | Foto: Presidencia

En un encuentro que pareció cordial, ambos llegaron a Leticia para la conmemoración. Estuvieron en la ceremonia de ascenso de los uniformados de las diferentes fuerzas y Márquez estuvo presente mientras el presidente se dirigió a los colombianos en el discurso en el que dejó clara su postura frente al reclamo de la soberanía territorial al Perú.

El distanciamiento entre ambos mandatarios había quedado confirmado desde el pasado 20 de julio, cuando la vicepresidenta llegó en completa soledad a la instalación del Congreso de la República.

Presidente Gustavo Petro, conmemoración Batalla de Boyacá en Leticia (Amazonas)
Presidente Gustavo Petro, conmemoración Batalla de Boyacá en Leticia (Amazonas) | Foto: Presidencia

Ese gesto de la vicepresidenta no es habitual en un día como esos, ya que casi todos los 20 de julio, cuando los presidentes dan inicio a las sesiones del Congreso, la vicepresidenta acompaña al mandatario a caminar desde la Casa de Nariño hasta el Capitolio. En esta oportunidad, no sucedió.

Como si lo anterior no fuera poco, en la mañana de ese mismo domingo, Márquez tampoco acompañó a Petro en Santa Marta, donde el presidente participó de los actos militares. Ella prefirió permanecer en la capital y posar al lado del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

