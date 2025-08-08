El jueves de esta semana, en la conmemoración del 7 de agosto de la Batalla de Boyacá, se registró un hecho que llamó la atención: el reencuentro entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez.

La cita fue en Leticia, Amazonas, donde volvieron a estar juntos en un mismo escenario Petro y Márquez.

Esto, luego de varias voces que hablaban de una ruptura en esa relación y de que la vicepresidenta hablara, hace unas semanas, desde un evento en Cali, en el cual aseguró sentirse usada para ganar las elecciones presidenciales de 2022 y luego tratada como “una criminal”. Así, dijo que pasó “de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora”.

Por ello causó sorpresa su presencia en el escenario el 7 de agosto junto al presidente Gustavo Petro.

Y para reforzar ese encuentro y disipar rumores de ruptura, habló el ministro del Interior, Armando Benedetti, en su cuenta personal de X:

“Fui testigo hoy del saludo entre el presidente @petrogustavo y la vicepresidenta @FranciaMarquezM en Leticia. Querido, cálido y natural”.

Fui testigo hoy del saludo entre el presidente @petrogustavo y la vicepresidenta @FranciaMarquezM en Leticia. Querido, cálido y natural. pic.twitter.com/kMdQqqBOtn — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 7, 2025

Posterior a ese evento, la vicepresidenta publicó un video en sus redes sociales en el cual hizo un balance de los tres años de su gestión en el Gobierno nacional.

Vicepresidenta Francia Márquez. | Foto: Presidencia

Esto dijo:

“De la resistencia al poder, así empezó este camino. Cuando empezamos a recorrer los territorios con esperanza, empezamos a escuchar voces desesperadas de un pueblo que añoraba un cambio. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ninguneados. Los nadies por fin logramos tener una voz en el Gobierno. Por primera vez en 214 años.

El camino hacia la vicepresidencia no fue un camino fácil. El hecho de que yo ocupe este espacio no es una casualidad, es el resultado de la fuerza de un pueblo que soñó y aún sueña, y mantiene viva la llama de la esperanza por un país que cambia y se transforma.

En 2022, el pueblo colombiano eligió al primer gobierno proveniente de sectores populares. Desde entonces hemos trabajado por abrir caminos, por sembrar semillas de esperanza y por construir una política que ponga en el centro la vida. Trabajamos para atender las desigualdades estructurales, cerrar las brechas de inequidad y enfrentar las estructuras de opresión coloniales, patriarcales y racistas.

En estos tres años hemos logrado abrir caminos de igualdad y equidad, de justicia étnico-racial, de dignidad para el Pacífico y de reconexión con África.

Colombianos y colombianas, nos queda un año para seguir trabajando de manera incansable en favor de la equidad y la igualdad, de la justicia étnico-racial, de la justicia de género, de la justicia social. Un año para llevar la dignidad a cada rincón de nuestro país.