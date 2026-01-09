Nación

“Fuerza Pública no descansará hasta encontrar a Mordisco y que pague por sus delitos”: dura respuesta de minDefensa a propuesta de alianza criminal

El jefe de la disidencia de las Farc del Estado Mayor, Iván Mordisco, planteó un frente criminal común con otras organizaciones. El ministro Pedro Sánchez ratifica recompensa de 5.000 millones de pesos.

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 5:42 p. m.
Ministro Pedro Sánchez ratificó recompensa de 5.000 millones por Iván Mordisco
Ministro Pedro Sánchez ratificó recompensa de 5.000 millones por Iván Mordisco Foto: Semana/AFP

Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro planteaba la ‘paz total’, las organizaciones criminales se enfrentaban a sangre y fuego por el control de negocios ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro. Ahora, uno de los cabecillas más sanguinarios, Iván Mordisco, jefe de la disidencia de las Farc denominada como Estado Mayor, salió a plantear un frente conjunto de delincuentes, el cual fue rechazado con contundencia por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En diálogo con SEMANA, el ministro Sánchez rechazó tajantemente la propuesta de Mordisco y advirtió que este frente criminal conjunto lo plantea por los duros golpes que ha recibido el Estado Mayor en los últimos meses, y que lo tienen acorralado. Ratificó la recompensa de 5.000 millones de pesos.

“Uno de los principales narcotraficantes de Colombia, alias Mordisco, ha sido afectado críticamente durante los últimos 12 meses y, ahora, recurre a un llamado de auxilio a los demás cárteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, advirtió el Ministro de Defensa.

En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó la alianza criminal. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Agregó, metiéndole más presión y buscando que sea entregado incluso por sus mismos hombres como suele ocurrir, que “ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, y la Fuerza Pública no descansará hasta encontrarlo y que pague por sus delitos. Alias Mordisco pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas, adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que más daño le ha hecho Colombia”.

Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, es denunciado ante la Corte Penal por el presidente Petro

Cayó el terror de Girardot: se fugó hace cuatro años y ahora es señalado de asesinar a casi 30 personas

La milimétrica operación con que las Fuerzas Militares le dieron de baja a alias Polo, un alfil de Iván Mordisco

A la cárcel ocho investigadores de la Fiscalía y la Policía que habrían cobrado dinero para voltear procesos

¿Tormenta negra durante puente de Reyes? Ideam aclara las versiones

Adultos mayores quedaron libres tras ser capturados por recibir dinero de sus hijos que vendría de extorsiones: no sabían nada

La excusa del ELN para secuestrar a cinco policías en Norte de Santander: “Los hace cómplices”

Gustavo Petro responde a cumbre criminal de Iván Mordisco y advierte riesgos para las elecciones

Nación

“Es hora de juntarnos”: reaparece Iván Mordisco con pedido al ELN y Segunda Marquetalia para “defender a la patria grande”

Terror en Caquetá: dos policías fueron asesinados en medio de ataque armado por parte de las disidencias de las Farc

Mordisco y su escuadrón criminal deL Estado Mayor ha estado en guerra contra las disidencias de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, contra el Clan del Golfo, contra el ELN y también contra los comandos de alias Calarcá que, en el pasado, formaban parte de sus filas. Todo esto mientras negociaba la ‘paz total’.

Desde que renunció a la negociación, el Estado Mayor ha sido duramente golpeado y la guerra de carteles criminales se ha hecho insostenible para él, pero, escudado en la intervención de Estados Unidos en Venezuela, publicó un video en el que pedía la unión criminal.

Gustavo Petro responde a cumbre criminal de Iván Mordisco y alarma por las elecciones

“Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias; ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros. Simón Bolívar nos unió varias décadas atrás, es necesario que su espada vuelva a brillar en nuestras manos unidas. El destino nos grita que es hora de juntarnos, del abrazo férreo en la trinchera común”, decía Mordisco en el video que circuló.

Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta de intervenciones militares, de asfixias económicas, de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista”, agregó el peligroso Mordisco.

El ministro Pedro Sánchez también cuestionó duramente este planteamiento y afirmó que “quienes viven en el Clan del Golfo, el cartel del ELN, las disidencias y dicen que luchan por el bien de los colombianos, han demostrado que lo único que saben hacer es vivir del narcotráfico. Ni siquiera son capaces de emprender una actividad legal, limpia, honesta, que le haga bien a la comunidad. Solo aprendieron a vivir del narcotráfico, a asesinar, a secuestrar y a decir que es culpa del abandono del Estado colombiano”.

