Nación

MinDefensa dice que es hora de aumentar la cooperación internacional para combatir el narcotráfico: “Pierdan los criminales”

Colombia ha incautado 2.800 toneladas de droga durante los últimos 40 meses en operaciones de la Fuerza Pública.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

6 de enero de 2026, 12:01 p. m.
Fuerzas Militares de Colombia en medio de las operaciones en el Amazonas.
Fuerzas Militares de Colombia en medio de las operaciones en el Amazonas. Foto: Fuerzas Militares de Colombia.

En medio de las tensiones que hoy vive Colombia con Estados Unidos por las amenazas lanzadas por el presidente Donald Trump, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, habló de lo que sería en aumento en la cooperación internacional contra los grupos armados ilegales que generan terror en el territorio nacional, pero también en el extranjero.

“En todas las crisis siempre surgirán oportunidades. Hoy tenemos una oportunidad de oro para invertir aún más en fortalecer la cooperación internacional entre los diferentes gobiernos y el Gobierno de Colombia en la lucha contra un enemigo común: el narcotráfico. Que ganen las naciones y que pierdan los criminales”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.

Con Maduro y Cilia Flores en la cárcel de Brooklyn, Petro insta a defender la soberanía nacional en las plazas de Colombia

Sánchez precisó que en los últimos 40 meses han logrado la incautación de 2.800 toneladas de drogas gracias a las labores de inteligencia de la Fuerza Pública en diferentes puntos del país.

“El 60 % de la droga incautada por los diferentes países se hizo gracias a la inteligencia colombiana. Una cooperación internacional donde interactúan cuarenta y seis países, porque el narcotráfico no reconoce fronteras”, detalló.

Barranquilla

Policía de Barranquilla dice que tratan de establecer cómo su comandante operativo terminó baleado en una de sus piernas

Nación

Ideam informa cómo estará el clima este martes, 6 de enero: lluvias significativas y cielo mayormente nublado

Nación

Terror en Caquetá: dos policías fueron asesinados en medio de ataque armado por parte de las disidencias de las Farc

Nación

Farc, ELN y el Tren de Aragua, los socios criminales de Nicolás Maduro: así lo deja claro la acusación ante la justicia de los Estados Unidos

Salud

“Gustavo Petro es para el sector salud lo contrario al rey Midas, todo lo que toca lo destruye”: Pacientes Colombia advierte duro 2026

Nación

Primera masacre de 2026 en Colombia: tres mujeres fueron asesinadas por hombres armados en Santander de Quilichao, Cauca

Nación

Puente de Reyes 2026: esta es la fecha exacta del primer festivo largo del año

Nación

Golpe al ELN en Arauca: MinDefensa anuncia neutralización de criminal dedicado a la extorsión y el reclutamiento de menores

Nación

MinDefensa anuncia refuerzo militar y aéreo para enfrentar la crítica situación de orden público en el Catatumbo

Nación

MinDefensa llegó con más de 3.000 regalos a las comunidades indígenas en Araracuara

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre la situación de orden público en Norte de Santander.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Al mismo tiempo, precisó que los recursos que los países aliados (Estados Unidos) le han entregado a Colombia los han invertido en la lucha contra el narcotráfico en aspectos como tecnología, entrenamiento, inteligencia, movilidad y otras capacidades diferenciales contra los ilegales.

Desde el Ministerio de Defensa fueron enfático en precisar que “han ubicado y destruido más de 18 laboratorios para el procesamiento de droga, lo que equivale a uno cada 40 minutos”.

Al referirse al fentanilo, Pedro Sánchez indicó que no han cesado las operaciones y que en este momento, Colombia tiene muy controlado el uso de esta droga.

“Colombia bloqueó el tráfico de fentanilo, proveniente de otros países, impidiendo que llegara a los países consumidores. También se está tramitando una ley para penalizar el fentanilo en Colombia”, señaló.

EE.UU.
Estados Unidos tiene entre ojos a los carteles de las drogas. Foto: Getty Images

De igual manera, resaltó la labor de los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía que han ofrendado su vida por la seguridad en todo el territorio nacional colombiano, en medio de las operaciones que lanzan contra los grupos armados ilegales.

“Neutralizamos a más de 14 mil integrantes de las estructuras criminales narcoterroristas mediante 1.400 combates que incluyeron 13 bombardeos. Tuvimos un combate cada veinte horas”, detalló.

Farc, ELN y el Tren de Aragua, los socios criminales de Nicolás Maduro: así lo deja claro la acusación ante la justicia de los Estados Unidos

Al finalizar su intervención, Sánchez precisó que desde Colombia lograron identificar la amenaza del Tren de Aragua y han propinado los más grandes golpes a sus cabecillas, dentro de ellos, alias Barbero y alias Flipper.

“Más de ciento ochenta integrantes de esta estructura criminal han sido neutralizados, y la extradición se ha mantenido. Más de ochocientas personas han sido extraditadas por el Gobierno de Colombia para que paguen por los crímenes en las diferentes naciones”, finalizó.

Más de Nación

Teniente coronel Belkin Villarreal, comandante operativo de la Policía de Barranquilla.

Policía de Barranquilla dice que tratan de establecer cómo su comandante operativo terminó baleado en una de sus piernas

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.

Ideam informa cómo estará el clima este martes, 6 de enero: lluvias significativas y cielo mayormente nublado

Fuerzas Militares de Colombia en medio de las operaciones en el Amazonas.

MinDefensa dice que es hora de aumentar la cooperación internacional para combatir el narcotráfico: “Pierdan los criminales”

Policías asesinados durante ataque en Caquetá por parte de las disidencias de las Farc.

Terror en Caquetá: dos policías fueron asesinados en medio de ataque armado por parte de las disidencias de las Farc

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y ELN

Farc, ELN y el Tren de Aragua, los socios criminales de Nicolás Maduro: así lo deja claro la acusación ante la justicia de los Estados Unidos

.

“Gustavo Petro es para el sector salud lo contrario al rey Midas, todo lo que toca lo destruye”: Pacientes Colombia advierte duro 2026

Masacre de policias en el Huila

Primera masacre de 2026 en Colombia: tres mujeres fueron asesinadas por hombres armados en Santander de Quilichao, Cauca

Hay varios rituales que se practican por estas épocas para atraer la abundancia.

Puente de Reyes 2026: esta es la fecha exacta del primer festivo largo del año

El País Denuncia: Vecinos denuncian vertimiento de desechos y lavado constante de buses intermunicipales en calles del norte de Cali

Oficial | Estas son las nuevas tarifas de los buses intermunicipales desde y hacia Bogotá en 2026

Cortes de agua en Medellín.

Cortes de agua en Medellín y el Valle de Aburrá: EPM anuncia los sectores afectados del 6 al 12 de enero

Noticias Destacadas