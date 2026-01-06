En medio de las tensiones que hoy vive Colombia con Estados Unidos por las amenazas lanzadas por el presidente Donald Trump, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, habló de lo que sería en aumento en la cooperación internacional contra los grupos armados ilegales que generan terror en el territorio nacional, pero también en el extranjero.

“En todas las crisis siempre surgirán oportunidades. Hoy tenemos una oportunidad de oro para invertir aún más en fortalecer la cooperación internacional entre los diferentes gobiernos y el Gobierno de Colombia en la lucha contra un enemigo común: el narcotráfico. Que ganen las naciones y que pierdan los criminales”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.

Sánchez precisó que en los últimos 40 meses han logrado la incautación de 2.800 toneladas de drogas gracias a las labores de inteligencia de la Fuerza Pública en diferentes puntos del país.

“El 60 % de la droga incautada por los diferentes países se hizo gracias a la inteligencia colombiana. Una cooperación internacional donde interactúan cuarenta y seis países, porque el narcotráfico no reconoce fronteras”, detalló.

Al mismo tiempo, precisó que los recursos que los países aliados (Estados Unidos) le han entregado a Colombia los han invertido en la lucha contra el narcotráfico en aspectos como tecnología, entrenamiento, inteligencia, movilidad y otras capacidades diferenciales contra los ilegales.

Desde el Ministerio de Defensa fueron enfático en precisar que “han ubicado y destruido más de 18 laboratorios para el procesamiento de droga, lo que equivale a uno cada 40 minutos”.

Al referirse al fentanilo, Pedro Sánchez indicó que no han cesado las operaciones y que en este momento, Colombia tiene muy controlado el uso de esta droga.

“Colombia bloqueó el tráfico de fentanilo, proveniente de otros países, impidiendo que llegara a los países consumidores. También se está tramitando una ley para penalizar el fentanilo en Colombia”, señaló.

De igual manera, resaltó la labor de los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía que han ofrendado su vida por la seguridad en todo el territorio nacional colombiano, en medio de las operaciones que lanzan contra los grupos armados ilegales.

“Neutralizamos a más de 14 mil integrantes de las estructuras criminales narcoterroristas mediante 1.400 combates que incluyeron 13 bombardeos. Tuvimos un combate cada veinte horas”, detalló.

Al finalizar su intervención, Sánchez precisó que desde Colombia lograron identificar la amenaza del Tren de Aragua y han propinado los más grandes golpes a sus cabecillas, dentro de ellos, alias Barbero y alias Flipper.

“Más de ciento ochenta integrantes de esta estructura criminal han sido neutralizados, y la extradición se ha mantenido. Más de ochocientas personas han sido extraditadas por el Gobierno de Colombia para que paguen por los crímenes en las diferentes naciones”, finalizó.