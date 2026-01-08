Chocó

Alias Santiago, señalado como poderoso narco del ELN fue dado de baja por el Ejército

Es considerado como uno de los golpes más importantes contra el grupo guerrillero en la última década.

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 3:06 a. m.
Ejército dio de baja a alias Santiago, poderoso narco del ELN.
Foto: Suministrado a Semana

El Ejército Nacional dio de baja este jueves, 8 de enero, a Hernán Chica Palacios, alias ‘Santiago’, máximo cabecilla del cartel narcotraficante del ELN que delinquía en territorio colombiano.

Los hechos sucedieron en zona rural del municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó.

Santiago cayó en medio de una operación conjunta de las fuerzas militares, con la participación del Ejército, la FAC, la Armada y la Policía Nacional.

Era considerado “el principal articulador del aparato criminal y narcotraficante del ELN en el occidente del país”.

ELN se “solidariza” con Venezuela tras captura de Nicolás Maduro: este es el mensaje del Comando Central

Las autoridades estiman que durante más de 28 años de trayectoria criminal, alias Santiago lideró no solo las estructuras dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

“Algunas unidades han adecuado en sus campamentos una especie de búnkeres de cemento para protegerse de rastreos satelitales o aviones con sensores”.
Foto: FAFP

También era considerado como el responsable de ataques reiterados contra las comunidades más vulnerables de cuatro departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda.

Además, lo señalaban de homicidios, reclutamiento forzado de menores, extorsión, secuestro, confinamiento y desplazamiento forzado.

Sobre este hombre pesaba una solicitud de extradición, aseguraron las autoridades.

Con este golpe, las autoridades creen haber desarticulado la cadena de mando, las finanzas y la capacidad armada de estas estructuras ilegales.

Los combates que llevaron a la muerte de Santiago, aseguraron las autoridades, se presentaron en una zona de difícil acceso por su geografía, por lo que su cuerpo no ha podido ser recuperado.

Llamado de Iván Mordisco al ELN

Este jueves también se conoció un video en el que alias Iván Mordisco hace un llamado a las guerrillas de Colombia y del continente a unirse para enfrentar a Estados Unidos, luego del bombardeo a Caracas que llevó a la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

ELN sale en defensa de Nicolás Maduro y rechaza su captura por parte de Estados Unidos: esto dijo la guerrilla

“Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias; ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros. Simón Bolívar nos unió varias décadas atrás; es necesario que su espada vuelva a brillar en nuestras manos unidas. El destino nos grita que es hora de juntarnos, del abrazo férreo en la trinchera común”, indicó en la grabación, fechada según él mismo el 7 de enero.

