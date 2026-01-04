El Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado desde el Comando Central en el que enviaron un mensaje de “solidaridad” a Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de la Fuerza Delta del Gobierno de Estados Unidos, en medio de una milimétrica operación realizada en Caracas.

“El Ejército de Liberación Nacional se une a las voces de la comunidad internacional que rechazan y condenan los ataques de Estados Unidos contra Venezuela por cuanto viola su soberanía y atenta contra la vida de su población”, dijo esta guerrilla.

Noticia en desarrollo...