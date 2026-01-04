Este domingo, 4 de enero, el partido político Centro Democrático, organizó de manera virtual un debate llamado ‘Venezuela, Estados Unidos y legítima defensa’, en el que analizaron las consecuencias de la operación de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, la cual terminó con su captura y la de su esposa en Caracas. Asimismo, estudiaron esta situación desde el punto de vista jurídico, geopolítico y de la seguridad regional, principalmente en Colombia.

En medio de este foro, Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, calificó la acción de Estados Unidos como una de legítima defensa y que no fue una invasión militar.

“Una acción legítima porque no se trató de una invasión, se trató de una operación especial para capturar y someter a la justicia a Nicolás Maduro, procesado por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. La Carta de Naciones Unidas no solo impone límites al uso de la fuerza, también obligaciones en democracia, derechos humanos y libertades”, explicó.

El analista político precisó que Venezuela dejó de ser un Estado democrático y es una “estructura de poder criminalizada”, que ha respaldado a la guerrilla del ELN y otros grupos ilegales.

“No es un gobierno legítimo. Es un aparato represivo y criminal que ha criminalizado el Estado y ha permitido que organizaciones como el ELN, el Tren de Aragua, disidencias de las Farc e incluso estructuras como Hezbolá controlen economías ilícitas y territorios estratégicos como el arco minero del Orinoco”, agregó.

El respaldo de Venezuela a los grupos ilegales hizo que ese país se convirtiera, según Chacón, en una amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos que los obligó a actuar.

“Hoy existe un Estado al servicio de estructuras criminales transnacionales que desestabilizan la región. Para la doctrina de seguridad estadounidense, capturar a uno de los principales responsables es una medida necesaria para proteger a sus ciudadanos”, señaló.

Otra posición

Por su parte, Rafael Nieto, candidato al Senado, dijo que en esta operación no se tuvo en cuenta al derecho internacional público y mucho menos la Carta de las Naciones Unidas.

“La regla general es la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La Carta solo establece dos excepciones: la legítima defensa y la autorización del Consejo de Seguridad. Yo no veo que en este caso se den esas condiciones”, agregó.

De igual manera, Nieto sacó a colación el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, en Ecuador, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como un caso claro de legítima defensa, lo que a su juicio no pasó en la operación de Estados Unidos a Venezuela.

“Que exista un régimen autoritario no justifica, a la luz del derecho internacional, el uso de la fuerza. No todas las dictaduras pueden ser objeto de intervención militar”, agregó.

Sin embargo, Nieto fue claro al asegurar que no era punto de debate la legalidad de la operación, pero sí el impacto sobre la geopolítica que puede resultar con aspectos positivos para el territorio colombiano.

“Se rompió el régimen chavista y eso abre la puerta a una transición democrática. Para Colombia, las consecuencias son positivas: menor presión migratoria, recuperación de un mercado clave, oportunidades de inversión y el fin de Venezuela como refugio de grupos criminales colombianos”, sostuvo.

A su turno, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez precisó que hay un grave riesgo en las interpretaciones jurídicas amplias, pero insistió en que existía una agresión continuada contra Estados Unidos.

“¿Cómo no va a ser una agresión permitir el uso del territorio, del espacio aéreo y de los puertos para enviar cocaína a Estados Unidos? ¿Cómo no va a ser una agresión albergar grupos terroristas declarados enemigos de ese país?”, explicó Uribe.

El expresidente también cuestionó el papel de los organismos internacionales frente al terrorismo y el narcotráfico. Uribe puso en tela de juicio la eficacia de los organismos internacionales frente al terrorismo y el narcotráfico.

Captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

Cilia Flores, la mujer más poderosa de Venezuela, fue capturada junto a su esposo Nicolás Maduro. Ella ha sido su sombra

Al cierre del debate, la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, quien celebró lo ocurrido en Venezuela, analizó lo que actualmente está ocurriendo en Colombia con el panorama político y con temas de seguridad.

“Ver a los venezolanos celebrando el renacer de su país conmueve. Colombia siempre ha estado del lado del pueblo venezolano y seguirá apoyando una transición democrática”, detalló.

“La captura de Maduro va a contribuir a que no tengamos a la dictadura conspirando para dejar al petrismo en el poder”: Iván Duque

La senadora también dijo que desde el Centro Democrático le han hecho frente al régimen chavista que ha respaldado históricamente a los grupos armados ilegales.

“Nuestra batalla es defender la democracia, el Estado de derecho y las instituciones. Vamos a frenar reformas que ponen en riesgo el ahorro de los colombianos y a defender el sector productivo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas”, finalizó.