Ejército reporta huida de cabecillas guerrilleros a Colombia tras operativos de EE. UU. en Venezuela

La presencia de cabecillas guerrilleros en la línea limítrofe supone una amenaza para la seguridad de Colombia tras la caída de Maduro, según el Ministerio de Defensa.

Redacción Mundo
8 de enero de 2026, 10:39 p. m.
Jefes guerrilleros huyen hacia Colombia tras operación de EE. UU. en Venezuela, según ejército Foto: Montaje Semana

Comandantes de las guerrillas colombianas que presuntamente operan en Venezuela huyen de regreso a su país, tras la operación militar de Estados Unidos que terminó con el arresto de Nicolás Maduro, aseguró el martes una fuente de las fuerzas de Colombia a la AFP.

Bogotá sospecha que jefes de poderosas organizaciones rebeldes como el ELN y algunas facciones disidentes de las extintas FARC viven del otro lado de la frontera.

Un responsable de las fuerzas armadas dijo a la AFP que tiene conocimiento de que algunos de ellos intentan regresar a Colombia tras los ataques de Washington en Venezuela el sábado.

grupos criminales ELN
Miembros de la guerrilla Foto: Getty Images

En ese operativo ordenado por Donald Trump capturaron a Maduro, uno de los mediadores de los intentos de diálogos de paz de los guerrilleros con el gobierno colombiano del izquierdista Gustavo Petro.

Centros de estudio sobre el conflicto y organizaciones como Human Rights Watch sostienen que grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan en Venezuela con conocimiento de las autoridades y que incluso han contado con su respaldo en zonas fronterizas. Maduro siempre negó esas afirmaciones.

El gobierno de Petro supone que en Venezuela podrían estar los líderes de esa guerrilla.

ELN y FARC
ELN y FARC Foto: afp

Se sospecha que el máximo comandante del ELN, alias Antonio García, cruzó la frontera así como el ex número dos de las FARC Iván Márquez, que después de firmar la paz en 2016 formó su propia organización alzada en armas.

La presencia de cabecillas guerrilleros en la línea limítrofe supone una amenaza para la seguridad de Colombia tras la caída de Maduro, según el Ministerio de Defensa.

El cruce de María Corina Machado con las guerrillas colombianas que relató su hija durante la entrega del Nobel de Paz

Cuando el exmandatario venezolano fue enviado a Nueva York para responder ante la justicia, Bogotá emitió una alerta sobre posibles atentados.

Luego desplegó unos 30.000 militares para garantizar el orden en la frontera de más de 2.200 kilómetros.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en Bogotá durante una ceremonia para iniciar un alto el fuego de seis meses como parte de un proceso para iniciar una paz permanente entre el Gobierno y el ELN, el 3 de agosto de 2023. (Foto de Sebastián Barros /NurPhoto vía Getty Images)
El presidente colombiano, Gustavo Petro Foto: NurPhoto via Getty Images

La AFP observó este martes la presencia de uniformados colombianos en la ciudad fronteriza de Cúcuta por orden de Petro, en medio de las advertencias de Trump sobre un posible ataque en suelo colombiano contra el narcotráfico y sus amenazas contra el mandatario izquierdista.

De su lado, Petro, un exguerrillero que firmó la paz en los 1990, aseguró que está dispuesto a retomar las armas para defenderse de Washington.

Régimen de Maduro liberó a cuatro exmiembros de las Farc en la frontera con Colombia. Estas fueron las razones

Diferentes grupos guerrilleros colombianos advirtieron a Trump que se opondrán con las armas a un intento de ingresar a Colombia.

Con información de AFP.

